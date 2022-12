Mexicano sorprende en el futbol europeo y asegura: "Mi proceso de adaptación ha sido muy bueno"

Comparta este artículo

Gijón , España.- En un momento donde el futbol mexicano vive una crisis en Selección Nacional, llegan buenas noticias desde Europa, donde un futbolista mexicano de la nueva generación ha deslumbrado tanto a la prensa local como a su entrenador. Jordan Carrillo regresó a la titularidad con el Sporting de Gijón y se llevó el reconocimiento de su entrenador Abelardo Fernández, así como el de la prensa local.

"Jordan Carrillo ha estado sobresaliente, ha hecho muy buen partido, supo dar pausa y tener verticalidad, le tuve más minutos de lo que tenía planeado", dijo Fernández en la conferencia de prensa posterior al partido que el equipo español igualó sin goles ante el Cartagena en la segunda división de España. También despertó el interés de la prensa que lo describe como un futbolista diferente.

"Es un jugador diferente, de los que se inventan una jugada en un momento que podría parecer inofensivo en botas de otro hombre. Brilló en varios momentos y fue sin miedo a las disputas, como le pide el entrenador", escribió La Voz de Asturias en su evaluación al once del equipo, tras el encuentro. Además, Carrillo se siente bien en el equipo, pues ya se siente adaptado y dijo que también ha aprendido mucho.

"Mi proceso de adaptación ha sido muy bueno, de mucho aprendizaje y mucho trabajo. Estoy muy agradecido porque se me ha dado la oportunidad y con mucha confianza. Claro, sabía del nivel de la Segunda División, y es muy muy bueno. En mi cabeza tenía esa idea y es lo que me esperaba", declaró Carrillo después del partido en el que intentó hacer la diferencia con algunos remates a gol.

"Me siento muy contento por volver a ser titular. No se nos dio el resultado que queríamos, pero el partido ha vuelto a ser muy bueno. Creo que lo dimos todo, pero no se nos dio el gol. Estamos ahí. Son cosas del futbol. A veces entra como sea y otras no toca, y hoy no tocó. Vamos a seguir trabajando por mejorar en eso", agregó el jugador que volvió a tener la confianza de su entrenador.

Su gran prueba el derbi asturiano

La próxima semana el Sporting de Gijón encara uno de los partidos más importantes de la temporada: el derbi asturiano, en donde buscarán vencer a su rival tradicional Real Oviedo, un duelo que tiene sabor mexicano porque los dueños son empresarios de nuestro país. "Claro que sé el próximo partido, el derbi. Es un partido muy importante, sabemos lo que nos estamos jugando y estamos con toda la energía y la confianza de poder ganar ese partido", dijo Carrillo.

