Qatar 2022: Ivan Perisic tiene la clave para vencer a Argentina en Semifinales

Doha, Qatar.- Croacia quiere seguir sorprendiendo al mundo y disputar su segunda Final consecutiva en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero primero deberán vencer a Argentina, para ello, Ivan Perisic, uno de los futbolistas más experimentados del equipo cree tener la clave para superar a la albiceleste de Lionel Messi y repetir la misma dosis que hicieron ante Brasil en la etapa anterior.

Para Perisic no hay mejor fórmula que jugar con intensidad desde los primeros minutos y parece que los minutos de más que tienen por las prórrogas no serán impedimento. "Salir a jugar lo mejor posible desde el minuto uno al noventa, en defensa y en ataque porque es esencial. Tenemos que trabajar. Lo mismo que hicimos en Rusia. Por las bandas tenemos todo bien cubierto. Hay que centrarnos en la defensa porque es ideal para ganar el torneo”, declaró en conferencia de prensa.

Perisic no teme a Lionel Messi, pues consideró que los grandes jugadores no son garantía para que sus rivales puedan avanzar. "Se vio hace un par de días cómo Cristiano Ronaldo se fue eliminado tras cinco Mundiales y no los pudo ganar y con Lionel Messi pasa lo mismo, por lo que lo dará todo para poder estar en la final. Nosotros vamos a intentar estar al 100 por ciento y tener una buena actuación. Va a estar peleado. Que gane el mejor", expresó.

Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, resaltó el orgullo que sienten de estar en esa instancia y de enfrentar a Messi y Argentina a quien considera un gran equipo. Por su parte, destacó que la presión que pesa sobre ellos, por ser un combinado que se considera favorito, puede ser una ventaja y se mostró optimista por la posibilidad de seguir dando la sorpresa en el torneo.

"El orgullo que sentimos es increíble. Argentina es un equipazo, y tiene a Messi. Ellos tiene más presión. Hemos preparado el partido y soy optimista, porque estos jugadores han demostrado su calidad y su potencial. Está en un gran momento y en el entorno de un equipo fantástico. Argentina está muy bien, sé que están bajo muchísima presión, pero van a tener el apoyo de mucha gente. Eso es una ventaja. Pero vamos a disfrutar de esto, no nos vamos a quejar por eso ni por nada", declaró.

