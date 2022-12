Hirving Lozano estaría en la mira del Liverpool; esto es lo que se sabe de su posible fichaje

Comparta este artículo

Liverpool, Inglaterra.- El delantero mexicano Hirving Lozano podría cambiar de aires próximamente, pues el dejaría al Napoli de la Serie A de Italia por el Liverpool de la Premier League de Inglaterra, club que estaría interesado en contratarlo, según información del rotativo italiano la Gazzetta dello Sport y el periódico británico The Mirror, quienes detallaron algunas de las condiciones que llevarían al mexicano a un nuevo equipo.

De acuerdo con la Gazzetta la relación entre el 'Chucky' y el equipo del sur de Italia podría terminarse en el verano de 2023, pues estarían tratando de encontrarle salida al delantero antes de que finalice su contrato en el 2024. Los motivos apuntan a una negativa en cuanto a una posible rebaja salarial, pues el equipo ya no lo podría costear, así que intentarán darle salida al futbolista para el siguiente torneo.

Créditos: Twitter @sscnapoli

"En verano, los caminos entre el Napoli y Hirving Lozano podrían separarse. El contrato que vence en junio de 2024 pone al Napoli en una situación de poca 'gracia'. También habría algunas dificultades para una posible renovación de contrato, ya que 'Chucky' gana 4.5 millones de euros y no parece dispuesto a rebajarse el sueldo. En verano, la marcha de Lozano será probable”, se lee en la información que proporciona el medio.

La salida que busca el Napoli la podría encontrar en Inglaterra, pues el Liverpool sería el equipo interesado en sus servicios y quien estaría dispuesto a pagar un precio cercano al valor que pagó el conjunto italiano de más de 40 millones de euros, lo que lo colocó como uno de los fichajes más caros del club. Según The Mirror, el equipo "podría estar potencialmente al frente de la fila para fichar al mexicano" en el verano.

'Chucky' Lozano no pudo destacar con la Selección Mexicana en el Mundial del 2022 por lo que no se revalorizó en el mercado de transferencias. Una buena actuación en este segundo semestre de la temporada europea podría beneficiar a su precio y a los intereses de los napolitanos por obtener una buena oferta por él. Por otra parte, la lesión de Luis Díaz para los Reds pudo haber abierto la posibilidad al mexicano, pero la información presentada en Europa no lo considera para el mercado invernal.

