Julián Álvarez, de suplente a héroe con Argentina en Qatar 2022 y elogiado por Messi

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- Para el arranque del torneo Lautaro Martínez era considerado el delantero titular de Argentina, pero poco a poco Julián Álvarez fue emergiendo hasta quedarse con la titularidad gracias a sus goles cruciales y a su entendimiento con Lionel Messi quien lo ha llenado de elogios, incluso al ser elegido como el mejor jugador del partido, el capitán consideró que sería mejor entregarle el premio a su compañero.

"Hoy Julián es un destacado por encima de todos, nos abrió el camino, peleó, corrió, se peleó con todos. Generó, fue importantísimo como en este Mundial y se lo merece él. Más allá de que empezamos perdiendo (con Arabia Saudita), estábamos confiados con que este grupo lo iba a sacar adelante", expresó Leo sobre el juego del delantero del Manchester City quien anotó un doblete en la Semifinal del torneo.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

Pese a que en Inglaterra el titular es Haaland, Álvarez también ha destacado con goles y ha demostrado la calidad como delantero que lo caracterizó desde que estaba en River Plate y ahora pone esas condiciones al servicio de la selección que no contaba con un jugador tan preciso en la última zona desde hace tiempo. Además, Julián se convirtió ene l segundo jugador más joven en anotar en una antesala de la final desde Pelé, según datos de FIFA.

El segundo gol argentino, el primero para el atacante en el juego fue parecido al de Maradona, aunque con un poco de suerte por los rebotes y el jugador comentó que fue ese gol el que les ayudó a manejar el juego. "Empecé a ir y cuando la agarré me di cuenta que varios compañeros se me cruzaban. La pelota me iba picando medio mal pero me iba quedando y por suerte pude definir. Fue un gol que nos dio tranquilidad", declaró tras el juego.

"Se me pasan muchas cosas por la cabeza, muchas. Estamos todos como locos. Es muy emocionante ver todo esto, la gente, mi familia, todo durante este Mundial fue increíble. Vamos a jugar el último partido por el título que era lo que queríamos. Merecíamos estar en la final. Estamos felices como todo el país y vamos por más", agregó el jugador.

Fuente: Tribuna