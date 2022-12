Lionel Messi supera a Batistuta en el Argentina vs Croacia e iguala otro récord en Mundiales

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- Lionel Messi sigue haciendo historia en su paso por la Copa del Mundo de Qatar 2022 con Argentina y ahora se quedó en solitario como el mayor goleador de la selección argentina en Mundiales al anotar su décimo primer gol en la justa superando así a Gabriel Batistuta con quien estaba igualado en 10 tantos, pero no fue la única marca que estableció, pues también igualó un récord de 24 años de vigencia.

Con su partido de hoy en el Argentina contra Croacia, Leo Messi llegó 25 partidos disputados en Copas del Mundo con lo que, igualó el récord absoluto que tenía el alemán Lothar Matthäus y que se encontraba vigente desde hace 24 años. Si su equipo avanza podría superar esa marca en este mismo torneo y quedarse con ese récord también en solitario, incluso si no lo hace, pues restaría el juego por el tercer puesto.

Argentina se puso al frente ante Croacia gracias a un penalti al minuto 32', tras un derribo de Livakovic a Álvarez, en esa oportunidad, Messi tomó el balón al 33' y con un remate potente de pierna izquierda al ángulo izquierdo del arquero croata anotó el primer tanto del partido. Con ese gol el capitán de la albiceleste se coloca en la cima de los goleadores mundialistas de su país.

Por otra parte, 'La Pulga' también se convirtió en el primer jugador de Argentina en anotar en tres rondas eliminatorias distintas de una Copa del Mundo, según datos estadísticos de Opta. En Octavos de Final marcó ante Australia, en Cuartos de Final hizo lo propio contra Países Bajos también de pena máxima y ahora en Semifinales lo consiguió ante los croatas con un resultado que de momento los pone en ventaja.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

Fuente: Tribuna