Luka Modric ¿se une al 'no era penal'? expresa sus dudas y agradece aplausos de aficionados

Lusail, Qatar.- El capitán de Croacia, Luka Modric resaltó el papel de su selección en los primeros treinta minutos del partido; sin embargo, expresó sus dudas respecto a la jugada que le dio la ventaja a Argentina sobre Croacia que al final el árbitro Daniele Orsato terminó marcando como penalti, pues consideró que en la disputa fue un choque de Julián Álvarez con el portero Livakovic.

"Estuvimos bien, controlando el partido, pero luego ese córner que no nos da el árbitro y luego el penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti", declaró Modric al finalizar el partido en palabras al programa televisivo DeporTV. Por otra parte, felicitó a la selección argentina por el pase a la Final y aseguró que buscarán quedarse con el tercer lugar.

"No ha podido ser, pero ya está, hay que intentar recuperarse e buscar ganar el partido del tercer puesto. Estamos tristes, esperábamos estar en otra final, no se ha dado y enhorabuena a Argentina, hay que felicitarla", declaró Modric que ahora esperará el partido por la tercera posición ante un rival aún por definir, pues será el equipo que pierda en la otra Semifinal que enfrenta a Francia y Marruecos.

Sobre las palabras que pudo decirle a Lionel Messi al final del partido cuando fue a felicitar a los jugadores rivales, Luka dijo que fue a felicitarlo y a desearle suerte, además destacó el buen torneo que está teniendo. "Nos saludamos, le di la enhorabuena y le deseo suerte para la Final. Está haciendo un torneo increíble, demostrando toda su calidad y grandeza", dijo. Finalmente agradeció las muestras de cariño de los fanáticos argentinos quienes lo aplaudieron al salir del campo. "No lo escuché, pero si lo hicieron, solo me queda agradecer".

Fuente: Tribuna