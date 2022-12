Nico Rosberg habla sobre 'Checo' Pérez: "No llega ni a la mitad del nivel de Max"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El excampeón del mundo, Nico Rosberg, se expresó sobre el nivel que ha mostrado Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1, e indicó que es tan dominante que no hay ningún piloto que se encuentre a su nivel, en esta opinión se refirió también a su compañero de equipo, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, a quien reconoció "algunos momentos" en la temporada pasada.

"Obviamente (Max) es contra el que mejor te mides. Sus compañeros de equipo actuales y anteriores no son unos peleles, piensas en gente como (Pierre) Gasly, (Sergio) Pérez y todos los demás, pero no llegan ni a la mitad del nivel de Max. 'Checo' tuvo algunos momentos el año pasado en los que rodaba un poco mejor”, expresó Rosberg sobre la competencia del neerlandés en declaraciones para Sport1.

Créditos: Twitter @NicoRosberg

Rosberg ahondó en su declaración aludiendo que Verstappen es brillante por lo que no está lejos de estar entre los mejores de todos los tiempos, según su opinión. Incluso lo colocó a la altura de pilotos como Senna o Schumacher, pues su talento lo deslumbró en la última temporada. "Max simplemente es un piloto brillante. Estoy bastante seguro de que muy pronto se unirá a los cinco mejores pilotos de Fórmula 1 de todos los tiempos.

"Lo veremos junto a pilotos de la talla de Senna, Hamilton y Schumacher. El nombre de Max Verstappen se unirá a esa lista, eso ocurrirá pronto, sobre todo porque ya tiene su segundo título en su haber. Es increíble el talento que tiene y lo impecable que estuvo”, expresó Rosberg, quien también habló de la escudería Ferrari y sobre lo que cree que deben hacer para pelear el dominio que ahora tiene Red Bull.

"En la F1 la continuidad es un valor. Sé que Mercedes y Red Bull no han cambiado a la mayoría de las personas clave desde hace 10 años o más. Y eso es lo que le falta a Ferrari", consideró Rosberg y aclaró que no es necesario un cambio de piloto. "Esa no es la clave del cambio que se necesita. Tiene que hacer como en 2022, dejar a Leclerc y Sainz que sean libres para correr", recordó.

