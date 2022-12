Tras pase a la Final de Qatar 2022, Messi se confía: "Vamos a dar el máximo para intentar llevárnosla"

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- Perdieron su primer partido en el que Lionel Messi erró un penalti, pero hoy el capitán ha superado los obstáculos y ha sido protagonista para llegar al posible escenario que desde hace años se le ha negado: ser campeón del mundo. El jugador ahora asegura estar disfrutando mucho el torneo y declaró el equipo hará todo lo posible por ganar el título que no consiguen desde 1986 en México.

"No sé si es mi mejor Mundial, hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, desde que llegamos. Lo que se vivió desde que nos tocó empezar perdiendo, sabemos lo que somos y lo que este grupo puede dar. Argentina vuelve a estar en una Final de Copa del Mundo y hay que disfrutarlo, vamos a dar el máximo en la final, dejar todo para intentar llevárnosla", dijo Messi a los medios al final del juego.

El delantero recordó el principio del torneo donde comenzaron a afrontar las dudas, tras su derrota y aunque reconoció que el estado físico se ha complicado después de haber jugado la prórroga en el partido pasado, aseguró que ahora lo disfruta. Por otra parte detalló un poco de cómo habían planeado el encuentro ante los croatas donde la clave fue aprovechar las ocasiones que se les presentaron.

"Estoy disfrutando muchísimo de todo esto, me siento fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo sacrificios muy grandes, como jugar un alargue que no fue fácil. Llegamos cansados pero el grupo dio un plus más, un partido muy serio que fue de la manera que lo preparamos. Sabíamos que iban a tener mucho la pelota y que íbamos a tener nuestras ocasiones. Fue un partido muy bien preparado como lo hacemos siempre, y me siento feliz, lo estoy disfrutando muchísimo", señaló.

"(A la gente) que confíe, este grupo es una locura, vamos a jugar una final más del mundo, a disfrutar de todo esto. Me acuerdo de mi familia, como siempre digo, que es lo máximo para mí. Lo mas importante, que me acompañó, siempre. Hemos pasado duras, buenas, y ahora me toca vivir una espectacular, disfrutando con la gente de acá y de Argentina, que debe ser una locura", expresó finalmente en un mensaje para la afición.

