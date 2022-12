¿Víctor Guzmán podría llegar a Chivas? Amaury Vergara se expresó al respecto

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- En las últimas horas surgió el rumor de que Víctor Guzmán llegaría a Chivas como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, situación que podría definirse muy pronto, por lo que ante la posibilidad los medios de comunicación buscaron algunas palabras de Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, al respecto de esta situación y el dirigente contestó de forma rápida.

"No puedo responder nada, no voy a responder nada. Me gustaría decirles, pero ahorita no puedo decirles nada respecto a fichajes", dijo Vergara a W Radio durante su llegada al aeropuerto, tras la gira de Chivas en España donde jugaron dos partidos de pretemporada ante el Getafe y Athletic de Bilbao; sin embargo, pese a que no quiso hablar del tema otra situación sucedió a la par que hace suponer un trato hecho.

Jesús 'Canelo' Angulo sería parte de trato para el traspaso de jugadores con Grupo Pachuca y según ha trascendido en la prensa nacional, su destino sería el León que dirige Nicolás Larcamón. Ante la posibilidad los medios también buscaron su pronunciamiento en el aeropuerto, pero el jugador fue escoltado por elementos de seguridad para evitar que tuviera contacto con la prensa lo que aumentó las sospechas.

Monterrey era otro de los equipos que estaban interesados en fichar a Guzmán para su mediocampo, pero José Antonio Noriega, presidente del equipo rayado, declaró hace unos días lo complicado que estaba esa posibilidad y consideraban abandonarla, al tiempo que ya tenían en Omar Govea a un nuevo candidato para ocupar esa posición que buscaban para un futbolista mexicano.

“Muy difícil, el club tiene planes muy definidos, muy específicos, sentimos que estamos en camino de cumplir, no es un descarte total, pero es muy difícil”, declaró hace unas semanas Noriega sobre la posibilidad de fichar al campeón con los 'Tuzos' para la siguiente temporada lo que dejaría el camino libre al Guadalajara para llegar a un acuerdo.

