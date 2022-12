Walid Regragui, técnico de Marruecos: "Estamos aquí para ganar el Mundial"

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Marruecos ya hizo historia al ser la primera selección africana en llegar a una Semifinal de un Mundial, se puede decir que ya cumplieron su propósito al ser uno de los combinados que no eran favoritos para ganar el torneo y que contra todo pronóstico están a un paso de disputar el título, pero para Walid Regragui, director técnico del equipo africano, eso no es suficiente y ahora se ponen una meta más ambiciosa: ganar el Mundial.

"Al principio de la competencia nos daban un 0,01 por ciento de opciones de ganar. Ahora supongo que nos darán más. Vamos a derribar todas esas estadísticas. Yo busco un cambio de mentalidad profundo. Si nos conformamos con la Semifinal no podremos romper esa frontera. Estamos aquí para ganar el Mundial. Puede parecer una locura, pero es lo que buscamos", expresó el estratega en la previa del partido.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_fr

Regragui tiene claro que no solo representan a un país, sino a un continente y por eso busca poner en alto a toda esa tierra a la que pertenece su país. Además, asegura que no quiere malgastar la opción que se les presenta ahora: "(Queremos) poner a África en el techo del mundo. No queremos desperdiciar esta oportunidad. No quiero que dentro de 30 años se repita este debate, que nos hagan las mismas preguntas. Estamos aquí para marcar territorio", dijo.

Para este partido Achraf Hakimi, lateral de los Leones Indomables, tendrá un duelo muy especial contra su compañero de equipo Kylian Mbappé, quien será su rival por la banda en el partido de mañana, al respecto, el estratega confía que eso sea una ventaja pues lo conoce muy bien, además descartó la posibilidad de hacer una marcación especial a la estrella francesa, pues creen que hay varios que la merecerían.

"Nadie lo conoce mejor que él, que entrena todos los días a su lado y sabe qué tipo de jugador es. No vamos a hacer un dispositivo especial contra Kylian, porque desgraciadamente para nosotros no sólo tienen a Kylian. Tienen a Griezmann, que es muy peligroso, o a Dembelé, que es el perfecto complemento de Mbappé por la otra banda", declaró el entrenador.

Fuente: Tribuna y Olé