Andrés Guardado reporta con el Betis y revela su plan para cuando termine su contrato

Sevilla, España.- Luego de terminar su participación en la Copa del Mundo, el mexicano Andrés Guardado ya regresó a España en donde reportó con el Betis que prepara su regreso a la Liga antes de que finalice el año y Guardado charló con los medios de comunicación del club a quienes les compartió el plan que tiene a futuro, pues el próximo año vence su contrato con el conjunto español.

Guardado firmó una renovación hasta junio de 2023 por lo que ya piensa en el escenario de lo que podría suceder, y aunque muchos pensarían en un retiro o su regreso a la Liga MX, el 'Principito' descartó esas posibilidades y en su mente está mantenerse en el club y en Europa, pues aseguró sentirse en condiciones de seguir jugando en el futbol de alto nivel, además del cariño que le tiene al equipo.

"Seis años después, soy el segundo más veterano en el equipo después de Joaquín. Estoy en mi hogar, en mi casa. Me he empapado de beticismo durante todos estos años y ahora mismo no entiendo mi vida sin el Betis y la verdad es que tengo mucha ilusión por este final de temporada, que también se me acaba mi contrato. Yo me veo bien, a lo mejor algunos no estarán tan de acuerdo, pero me siento con fuerzas, bien y contento. Ojalá pueda seguir siendo productivo para el equipo", expresó.

Por otra parte, también habló sobre lo que espera en los próximos meses con el cierre de temporada en donde espera que el parón futbolístico les sirva para tener un buen regreso. En este segundo semestre el equipo enfrenta la Copa del Rey, la Liga y la Europa League, por lo que el mexicano n ocultó su deseo de ganar en todas las competiciones que se les presentarán.

"Intentaremos que este parón nos venga bien. Creo que terminamos la temporada un poco justos físicamente. Tuvimos mucha exigencia con la fase de grupos de la Europa League y La Liga. Nos costó los últimos partidos pero más allá de eso estamos en buena posición y aspiramos todavía a todo. Ojalá que mantengamos este camino hasta el final. La Copa nos ilusiona muchísimo tras haberla ganado el año pasado y repito, son muchas responsabilidades y compromisos que a día de hoy tenemos", dijo.

