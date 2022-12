Cuauhtémoc Blanco sobre decisión de La Volpe en 2006: "El entrenador es el que manda"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La ausencia de Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de Alemania 2006 sigue en la mente de los aficionados mexicanos como una de las grandes injusticias de las convocatorias mundialistas y el ahora gobernador de Morelos volvió a hablar del tema; sin embargo, no fue duro con el entrenador Ricardo La Volpe y aseguró que las decisiones del entrenador se deben respetar como el lo hizo en su momento.

“Las respeté (las decisiones). Tienes ganas. Con La Volpe que no me llevó al Mundial y dices ‘vas a llevar a (Rafael) 'Chiquis' García que es tu yerno y no me vas a llevar a mí' y que estaba en mi mejor momento, la respeté y no dije nada. Hay que respetar las decisiones del entrenador, el entrenador es el que manda. Nunca lo he topado, siempre he dicho que ‘Dios lo bendiga’ y se acabó… que le vaya bien al señor”, mencionó Blanco en entrevista para el programa “El Minuto que cambió mi destino” de Imagen TV.

“Imagínate, tú sabes que puedes ir al Mundial. Para nosotros es lo más importante, representar a tu país e ir a un Mundial, eso es lo más bonito que puede sentir un futbolista”, agregó el exdelantero mexicano, quien asistió a tres Copas del Mundo (Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010), pero se perdió el torneo en una época en la que se encontraba en uno de sus mejores niveles como futbolista.

Por otra parte, también habló de su paso por el futbol de Europa donde no pudo triunfar debido a la lesión que sufrió ante Trinidad y Tobago en un partido de eliminatoria mundialista. Incluso reveló que en ese año decidió ir con un menor sueldo que el que le ofrecían en México con tal de triunfar en la Liga española a donde llegó con el Real Valladolid y donde pudo convertirle un gol al Real Madrid.

“Cuando me fui de América, quería triunfar en España, me fui ganando muchísimo menos de lo que ganaba en América, casi el doble, y era un brinco irme al Real Madrid. Dije ‘ni hablar, me quiero ir, triunfar’, pero pasó lo de mi lesión y conforme fue pasando, cuando uno está grande te vas a equipos de Primera A”, expresó Cuauhtémoc sobre su carrera después de dar el paso a Europa.

Fuente: Tribuna e Imagen TV