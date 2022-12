¿Otra vez? Verstappen revive polémica con 'Checo': "Tienes que aceptar que el de al lado es mejor que tú"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando parecía que no se volvería a tocar más el tema y entre los pilotos Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez ya había nuevamente una unión, el piloto neerlandés reavivó la polémica con unas declaraciones que parecen ir dirigidas al piloto mexicano y en las que habla de aceptar un rol dentro del equipo como otros pilotos lo han hecho en diferentes equipos de la Fórmula 1.

El piloto neerlandés nunca mencionó nombres, pero habló de que al iniciar una temporada y un piloto supera al otro en un equipo, el que se vio superado debe asumir su rol y conminó a que se debe aceptar que el otro es mejor. Para explicar la situación puso como ejemplo el caso de Valtteri Bottas con Lewis Hamilton en Mercedes y quizás sea lo que él busca con Pérez en la escudería Red Bull.

"Arrancas cada año con una mentalidad fresca, pero después de un par de carreras te das cuenta que nuevamente no lo estás logrando (competir con tu compañero) y aceptas tu rol (de segundo piloto). Sigues manejando, terminando en el podio, a veces ganas alguna carrera, tal vez comienzas en la pole", dijo Max en su participación en el programa F1 Talks y añadió que el otro no puede "vivir en un cuento de hadas".

"Solo tienes que aceptar que el tipo de al lado es mejor que tú, ahí está cómo Bottas (en Mercedes) lo aceptó. Algunas personas no pueden aceptarlo, entonces todo comienza a caminar mal. No puedes vivir en un cuento de hadas", declaró Verstappen quien tuvo un final de temporada muy atropellado, luego de que en las últimas fechas no quiso ceder el lugar en dos ocasiones a su compañero de equipo 'Checo' Pérez para que quedara en un mejor lugar.

Créditos: Twitter @redbullracing

Pero esa declaración no fue la única y también demeritó los triunfos del mexicano. "Para mí, un verdadero piloto marca diferencias en las esquinas con alta velocidad. Manejando en Singapur (donde ganó Checo) me sentí decepcionado del auto respecto a cómo eran en el año 2015 o 2016 (...) Depende cómo lo veas, a él (Checo) le fue bien, ganó un par este año, pero es solo la estadística. En los callejeros se trata de confiar en tu auto (...) en un trazado normal la confianza no te alcanza para ganar".

Fuente: Tribuna, Mediotiempo, F1 Talks