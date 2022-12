Eddie Hearn revela los planes de 'Canelo' Álvarez para 2023; enfrentará a estos boxeadores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Saúl 'Canelo' Álvarez ya ha dado pistas sobre lo que seguirá para él el próximo año cuando se recupere de su cirugía, pero el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, ya reveló los planes del boxeador mexicano y el camino que seguirá el próximo año con nombres de rivales incluidos para las dos peleas que quiere el pugilista y hasta dos sedes para elegir en su regreso.

Hearn habló del británico John Ryder como el retador perfecto para la primer pelea del mexicano el próximo año y agregó que solo falta el lugar. "John (Ryder) es el retador obligatorio, es la pelea perfecta para Saúl antes de Dmitry Bivol. John está en gran forma; solo tenemos que buscar dónde tendrá lugar esa pelea", dijo Hearn sobre el rival en una entrevista para The DAZN Boxing Show.

Después del británico el siguiente será el ruso Dmitry Bivol como había expresado el 'Canelo', pues quiere la revancha. "Nuestros planes para Canelo Álvarez son John Ryder, luego Dmitry Bivol si tiene éxito y ese es el plan que estamos armando ahora", declaró. Sobre la sede consideró dos opciones confirmando algunos rumores: "Me encantaría hacerlo en México o Londres", detalló.

Ryder desea pelear contra 'Canelo'

En una entrevista también para DAZN, John Ryder se dijo ansioso por poder pactar una pelea contra el boxeador mexicano, pues es una pelea que ha buscado por años y está al tanto de que Álvarez dijo buscar una pelea "fácil", misma que él quisiera ser; sin embargo, aseguró que no se lo pondrá tan sencillo como piensa el pugilista mexicano y solo esperaba la confirmación para hacer realidad su sueño.

"Me encantaría ser esa 'pelea fácil', pero no será tan fácil. Me encantaría pelear con él, cuanto antes mejor. El fin de semana del 5 de mayo es bueno para mí. Sé que Eddie Hearn se puso en contacto con Eddy Reynoso, así que espero que podamos sentarnos y hacer que esta pelea suceda", dijo el boxeador británico hace unos días sobre la posibilidad de que se diera un enfrentamiento entre ambos.

