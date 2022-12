Por el tercer lugar: Horario y dónde ver el Croacia vs Marruecos del Mundial de Qatar 2022

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- A un día de llevarse a cabo la gran final del Mundial de Qatar 2022 donde las selecciones de Argentina y Francia disputarán el primer premio y con ello levantar la copa más anhelada del balompié internacional, dos escuadras se debatirán este sábado 17 de diciembre el tercer lugar. Se trata de las selecciones de Croacia y Marruecos que, pese a haber llegado a la semifinal no consiguieron en las y por ello, ahora buscarán conocer cuál es el puesto que ocuparán en esta justa deportiva.

Cabe destacar que para muchos, la selección de Marruecos fue además de la gran sorpresa de este mundial, una de las más dignas para haber estado en la final; o obstante, el hecho de haberse enfrentado al campeón del mundo complicó el panorama y ahora deberá hacer frente a Croacia, equipo que también dio una gran sorpresa por haber avanzado tanto al grado de casi acariciar el trofeo.

Croacia vs Marruecos

Si se toman en cuenta las apuestas que hay al rededor del mundo, el favorito para llevarse el tercer sito es Croacia debido a que cuenta con la participación de Luka Modric, veterano de este deporte y quien además fue una de las fulgirás más relevantes de la justa; no obstante, hay que recordar que Marruecos consiguió eliminar del torneo a las selecciones de España o Portugal, dejando al borde del llanto a Cristiano Ronaldo, quien también buscaba llegar a la final.

El partido por el tercer lugar se llevará a cabo en punto de las 09:00 horas, tiempo del centro de México y sucederá en el Estadio Internacional Khalifa. Para poder seguir el encuentro, se ha revelado que no habrá tranmsión por televisión abierta, de tal manera que la televisión de paga o streaming serán la única opción. Señales que dicho sea de paso, se han colocado como favoritas de la audiencia pues permitieron ver cada encuentro del Mundial de Qatar 2022 que está por llegar a su fin.

Foto: Twitter

Dónde ver el partido Marruecos vs Croacia

La transmisión de este penúltimo encuentro del Mundial de Qatar 2022 será a través de Sky Sports o bien su aplicación Blue to Go, la cual está disponible a través de la App Store o Play Store. Aunque la aplicación Vix permitió a los aficionados ver diversos patios ya que su versión plus estuvo gratis para los encuentros, desafortunadamente este partido no se podrá seguir esta vez, dejando solo las opciones antes mencionadas como las únicas para no perderse de nada.

La final será el próximo domingo 18 de diciembre en punto de las 09:00 horas, siendo el último encuentro de esta justa, mismo donde se sabrá si la albiceleste conquistará de nueva cuenta la copa del mundo o bien, Francia se corona como bicampeón. Este partido sí será a través de televisión abierta por las señales de Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas, Sky Sport y Vix.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna