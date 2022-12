Aficionados celebran el triunfo de Argentina en el Ángel de la Independencia en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aficionados de la selección de Argentina fueron al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México a celebrar, luego de que la albiceleste conquistara la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con banderas, cánticos y mantas, varios seguidores están festejando lo que ha provocado varios cortes a la circulación, según informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En diversas cuentas de Twitter se puede observa la concentración de aficionados que cada vez parece ir más en aumento, al parecer el contingente llegó desde el FIFA Fan Festival que se encuentra en el Monumento a la Revolución y en donde se transmitió el partido final del Mundial. En algunas fotos también se observan aficionados mexicanos sumándose al ambiente festivo de los sudamericanos.

Calles de Argentina, repletas tras la victoria albiceleste

Miles de aficionados salieron a las calles para celebrar a el triunfo de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar y han inundado las principales calles del país, destacando Buenos Aires donde el principal punto de concentración es el Obelisco, aunque las concentraciones masivas están en varias ciudades como Rosario en una fiesta que sigue en progreso y probablemente tarde varias horas.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

De acuerdo con el periódico argentino El Clarín, hay una concentración de aproximadamente un millón de personas nada más en Buenos Aires que copan la principal calle de la capital buscando llegar al Obelisco. "Me costó llegar al Obelisco, pero valió la pena. Es una alegría inmensa y no pensé que iba a sentir esto. Y al ver toda la gente en la calle y los jugadores felices, me dieron ganas de compartirlo con más personas y llegar hasta acá", contó un aficionado al medio citado.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

