Kylian Mbappé se lleva la Bota de Oro al goleador de Qatar 2022; 'Dibu' Martínez, el Guante de Oro

Lusail, Qatar.- Con una gran actuación en la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro, reconocimiento individual que lo acredita como el mejor goleador del torneo, gracias a sus ocho tantos, tres de ellos en el juego por el título que ayudaron a que su equipo mantuviera posibilidades hasta la última instancia en donde también acertó su pena máxima.

Mbappé fue determinante a lo largo del torneo donde jugó siete partidos, acumuló 597 minutos y sumó ocho goles. En la Final ante Argentina anotó tres goles y su doblete en los últimos minutos se convirtió en el más rápido en un partido por el título. El delantero también igualó a Geoff Hurst como los únicos jugadores que anotaron un triplete en una Final, el inglés lo hizo en 1966 ante Alemania.

Así quedó la tabla de goleo individual de Qatar 2022:

Kylian Mbappé (8)

Lionel Messi (7)

Julián Álvarez (4)

Olivier Giroud (4)

Cody Gakpo (3)

Marcus Rashford (3)

Álvaro Morata (3)

Bukayo Saka (3)

Enner Valencia (3)

Neymar (2)

'Dibu' Martínez, reconocido con el Guante de Oro de Qatar 2022

Emiliano 'Dibu' Martínez fue reconocido como el mejor portero del Mundial de Qatar, luego de sus actuaciones en a lo largo del torneo donde su participación más destacada fue en la tanda de penaltis en la Final ante Francia en la que atajó dos. Además también destacó en la tanda ante Países Bajos en los Cuartos de Final del torneo. En la recta final del juego por el título también detuvo una jugada que pudo cambiar el marcador.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

'Dibu' jugó siete partidos en los que acumuló 690 minutos, le anotaron ocho goles y mantuvo su portería en cero durante tres partidos. “Una cosa que dijimos que era el destino sufrir. Casi nos remontan, pero gracias a dios saqué el pie y después hice lo mío, con lo que soñé. Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles, pero después hice todo bien. Salí de un lugar muy humilde. Me fui de muy chico a Inglaterra y el triunfo se lo quiero dedicar a mi familia”, dijo al final del juego.

Fuente: Tribuna, OPTA, El Comercio