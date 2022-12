Lionel Scaloni tras ganar el Mundial: "No estaba en mis planes ser campeón del mundo"

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, todavía sorprendido por el logro de su equipo, destacó el esfuerzo que hicieron los jugadores, aunque lamentó no poder ganar en tiempo regular. Por otra parte, el técnico que en su momento fue criticado por su juventud, se sinceró y mencionó que no estaba en sus planes ganar la Copa del Mundo de la cual consideró que son justos vencedores.

“Ahora más tranquilo, es que me gustaría hablar del partido, y no solamente de que somos campeones del mundo. Fue una locura. Me queda el mal sabor de boca de no haber podido cerrarlo en los 90 minutos. Hicimos un gran encuentro. Ahora, la sensación es la mejor. La verdad que no estaba en los planes míos ser campeón del mundo. Y lo somos. Somos justos vencedores”, declaró el técnico tras el partido.

Te podría interesar Deportes ¡Argentina, campeón! vencen a Francia en penaltis y consiguen su tercer Mundial en Qatar 2022

El estratega reconoció el trabajo de sus mediocampistas para frenar a Kylian Mbappé, quien no tuvo oportunidades en el primer tiempo, aunque destacó que no esperaban el empate como sucedió, consideró que Francia era un rival complicado por la superioridad mostrada ante sus rivales durante todo el torneo y al final se mostró aliviado por haber ganado el partido que fue muy complicado.

“Ellos supieron quién jugaba una hora y media antes. Pensamos que el partido podría estar por ahí. Alexis entró entre línea apareciendo por sorpresa. Ellos entendieron muy bien el partido. El trabajo de Rodrigo y Enzo para contener a Mbappé. En la menos pensada nos hacen los goles. Me cuesta decirlo, pero a priori, era un partido muy difícil. Ellos fueron superiores ampliamente a los rivales. Fue un partido muy espinoso y al final lo sacamos”, dijo.

Según datos de OPTA, Scaloni es el segundo entrenador más joven en ser campeón del mundo con 44 años por debajo de César Luis Menotti, también argentino y quien dirigió a la Argentina en el Mundial de 1978 con 39 años. Durante su periodo al frente del combinado ya logró la Copa América, el trofeo llamado 'Finalissima' que le ganaron a Italia campeón de Europa y ahora el Mundial.

“Sé que uno siempre dice la familia [para agradecer], pero mis padres me han dado una manera de entender de no bajar nunca los brazos, no ir en contra de nadie, sino darle para delante siempre. Hoy dio los frutos, pero lo importante es que cuando no se da, la gente pueda entender que un entrenador quiere hacer las cosas bien. Tengo la suerte de estar acá y lo agradezco a todos”, aseguró el técnico", agregó.

Fuente: Tribuna, AS Argentina, Infobae