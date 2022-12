Messi: "Quería cerrar mi carrera con esta copa"; Leo revela su futuro en la selección

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- El argentino Lionel Messi ganó la Copa del Mundo, el último título que le faltaba, y en sus primeras declaraciones reveló lo tanto que ansiaba ganar el trofeo que por fin consiguió al final de su carrera. El jugador pidió disfrutar antes de analizar y espera poder celebrar con los fanáticos en su país, al tiempo que agradeció a Maradona, pues dijo que sentía que "Diego me la iba a regalar".

“Es una locura todo esto. Se hizo esperar y es lindo tenerla aquí ya (la copa). Es hermosa. La deseaba muchísimo. Recién decía que Diego (Maradona) me la iba a regalar. Presentía que era esta porque se estaba dando. No veo el momento de llegar a Argentina para disfrutar con la gente. Teníamos que salir campeones del mundo y lo somos. No es momento del análisis, es de disfrutar”, expresó el jugador tras el partido en palabras citadas por AS.

Por otra parte, también reveló lo que pasará con su futuro en la selección pues surgieron versiones de que podría retirarse luego de ganar la copa; sin embargo, Messi confirmó que seguirá jugando varios partidos más después del título por lo que no piensa retirarse del combinado aún. “Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Quería cerrar mi carrera con esta Copa. Gracias a Dios me dio todo. Cerrar así casi ya mi carrera, porque son los últimos años, es impresionante.

"Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial. Se me dio casi al final. Me encanta el futbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Ya está, ya no podemos pedir nada. Agradecer a Dios por todo lo que me dio, con esta copa acá. Tan deseada por mí, por mis compañeros… ya es nuestra”, expresó el argentino.

Finalmente se dijo agradecido por cumplir su sueño. “Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá”, expresó. Sobre su futuro en el PSG, el presidente del equipo, Nasser Al Khelaifi, aseguró que tiene pactado hablar con Leo su futuro. "No quiero decir nada sobre Leo, tenemos un acuerdo para hablar tras el Mundial",

