'Checo' Pérez es autocrítico: "Me faltó la consistencia en la lucha por el título"

Ciudad de México.- Aunque el 2022 no fue un mal año para el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, pues individualmente destacó y en equipo nadie fue mejor que la escudería Red Bull, el piloto fue autocritico sobre su rendimiento en la temporada que recién terminó donde estuvo peleando el campeonato de pilotos, del cual terminó en tercer lugar, y dijo que le faltó consistencia en la lucha por el título.

"Diría que fue una buena temporada en general. Mirando la temporada como un todo, me faltó la consistencia para tener algo que decir en la lucha por el título. Pero en general, el equipo tuvo un desempeño decente. Cuando ya no estás en la Fórmula 1, te das cuenta de que el tiempo no dura para siempre y que las oportunidades eventualmente se acabarán. Entonces percibes todo mucho más conscientemente que antes.

Créditos: Twitter @SChecoPerez

"Pero lo mejor es que puedes disfrutar de todo mucho más. Porque sabes lo difíciles que fueron algunos momentos”, expresó el piloto mexicano en palabras a Red Bull. Por otra parte, destacó que prefiere ser conocido como "ministro de ataque" en lugar de defensa al evaluar su conducción en los circuitos. "Creo que hago una conducción limpia. Claro que soy agresivo en la carrera, pero nunca cierro la puerta. Definitivamente, creo que pueden estar rueda a rueda conmigo y eso es muy cómodo para todos", dijo.

Este año, 'Checo', también hizo historia al convertirse en el primer mexicano en la gala de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que se realizó en Boloña, Italia y en donde recibió su trofeo de tercer lugar de pilotos en donde habló de las dificultades que se le presentaron y resaltó los puntos buenos de su temporada con Red Bull.

“Empezó muy difícil con los problemas de fiabilidad que tuvimos al principio de la temporada. Pero creo que luego fuimos bastante competitivos. Fuimos muy consistentes. Luego tuvimos algunas malas carreras que nos pusieron un poco por detrás de Max, pero todavía así nos las arreglamos para conseguir algunos buenos puntos, buenos podios y algunas victorias. Y creo que recuperamos nuestra temporada en las últimas ocho carreras más o menos”, declaró en el evento.

