'Dibu' Martínez explica por qué hizo un gesto obsceno en las premiaciones de Qatar 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico portero argentino, Emiliano 'Dibu' Martínez, fue tema de conversación durante el torneo por sus buenas actuaciones y también por sus malos comportamientos. El último en la ceremonia de premiación individual donde le fue otorgado el Guante de Oro, la distinción al mejor portero de la Copa del Mundo, tras lo cual se llevó el trofeo a los genitales en una acción muy criticada entre la opinión publica.

Finalmente, el arquero se pronunció brevemente al respecto y aseguró que tuvo que ver con las reacciones de la afición rival: “Lo hice porque los franceses me abuchearon. El orgullo no funciona conmigo”, expresó Martínez a la estación argentina de radio La Red. El portero no ha dado más declaraciones a los medios después de la ceremonia de premiación, pero ya se metió en otro problema por un video que también circula en redes.

Durante las celebraciones en las calles de Qatar, los jugadores argentinos iban en un autobús y un aficionado mexicano buscó darle un sombrero de charro a lo que el portero gritó: "Tíralo, tíralo, dáselo a Memo Ochoa, bobo", dijo el polémico arquero, quien ha sido criticado. Todavía se desconoce si el arquero podría recibir algún castigo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Martínez fue reconocido por fue reconocido por los organizadores del certamen como el mejor portero del torneo, pese a que había buenos candidatos como el arquero croata Livakovic o el marroquí Bounou. “Una cosa que dijimos que era el destino sufrir. Casi nos remontan, pero gracias a dios saqué el pie y después hice lo mío", resaltó antes de que se realizara la ceremonia de premios individuales.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

Argentina ya viaja a su país donde una gran multitud los espera para la celebración, desde ayer miles de aficionados inundaron las calles de la capital y otras ciudades para celebrar el campeonato del mundo. Hasta ahora no se han reportado incidentes por parte de las autoridades. Se espera que la delegación argentina arribe al país a las dos de la mañana, hora local y quizás también se de día de asueto.

Fuente: Tribuna, La Red, New York Post