Alexis Vega no reportará con Chivas en su pretemporada europea; ¿Qué pasará con el jugador?

Guadalajara, Jalisco.- El delantero del Guadalajara, Alexis Vega, fue uno de los futbolistas que destacó en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana y desde hace algunos torneos ha sido el más importante en el 'Rebaño Sagrado'; sin embargo, no reportará con Chivas que tendrá una gira en España para preparar el torneo Clausura 2023 de la Liga MX que ya comienza en poco más de un mes.

El Guadalajara se enfrentará al Athletic de Bilbao y al Getafe, ambos equipos de la primera división española, pero no contará con Vega, quien no reportará con el equipo, sino hasta que regresen de su gira, mientras tanto recibirá unos días de descanso por su participación en el Mundial, así lo informó el equipo tapatío en su página web. El nuevo entrenador del equipo Veljko Paunovic anunció en la previa del viaje que no contaría con Alexis, ni Alvarado.

“No consideramos a Vega y Alvarado para el viaje a España, habrá que evaluar su situación física para ver cuando se incorporarán al plantel”, había dicho Paunovic antes de la confirmación del equipo rojiblanco, por lo que Roberto 'Piojo' Alvarado tampoco formará parte de la pretemporada en Europa por las mismas razones que su compañero.

Por otra parte, quien si reportará para disputar los dos partidos amistosos es Sergio Pérez Bouquet, y que fue a Qatar como parte de los jugadores sparring de la Selección Mexicana citados por Gerardo Martino. El mediocampista que el torneo pasado formó parte del Tapatío en la Liga de Expansión, fue tomado en cuenta para acompañar al club, aunque todavía se desconoce si después dará el salto definitivo al primer equipo.

Chivas ya se encuentra en pretemporada desde hace unas semanas y apenas ayer jugaron un partido de preparación ante Necaxa, donde vencieron a los Rayos 2-0 en duelo disputado en tres tiempos de 45 minutos. Los goles de la victoria fueron de Santiago Ormeño, quien tras un tiro de esquina peinado por Ronaldo Cisneros, remató de cabeza y venció al arquero necaxista. Zahid Muñoz hizo el segundo tanto del duelo.

