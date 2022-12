Grupo H: Uruguay derrota 2-0 a Ghana, pero se queda fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022

Comparta este artículo

Al-Wakrah, Qatar.- En la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, la Selección de Uruguay se enfrentó a la de Ghana en el estadio Al-Wakrah, donde el equipo sudamericano buscó avanzar a Octavos de Final, no obstante, esto estaría condicionado con el resultado del encuentro entre Portugal y Corea del Sur, el cual se efectuó en la ciudad de Rayán. Si bien los uruguayos ganaron 2-0 a los africanos, se quedaron fuera de la Copa del Mundo tras el triunfo de los coreanos.

La selección de Uruguay ganó su último partido en Qatar, mas quedó fuera de la Copa. Foto: Internet

Desde el inicio del partido, la selección de Uruguay sabía que debía dar todo para pasar a Octavos de Final. Esta misión no sería sencilla, pues el equipo de Diego Alonso era el único que no había anotado un gol en su pase por Qatar 2022. Cabe recordar que en su enfrentamiento con Corea del Sur empató 0-0, en tanto que contra Portugal perdió 2-0. Contra Ghana demostró que tenía madera, pero no fue suficiente en esta ocasión.

El primero punto del partido llegó en el minuto 26, y fue anotado por el centrocampista Giorgian Daniel de Arrascaeta Benedetti, quien hizo una actuación espectacular al meter el esférico con la cabeza a la red. Cinco minutos después, el mismo uruguayo hizo magia y anotó de nuevo a los africanos. En tanto Corea del Sur y Portugal ya estaban empatados, por lo que la esperanza del pase a octavos siguió.

Uruguay se fue de 'descansar' con la calma de que iba ganando y que sus contrincantes de grupo estaban empatados; no obstante, rumbo al final del partido, la escuadra asiática anotó el segundo gol al equipo de Cristiano Ronaldo, lo que provocó que durante varios minutos tuviera asegurado su pase a la siguiente ronda del torneo. La Selección sudamericana tenía pocos minutos en el marcador, y si bien buscó el tercero, le fue imposible.

Luego de 90 minutos de juego y nueve agregados por el arbitraje, Uruguay quedó oficialmente eliminado del Mundial de Qatar 2022, al igual que su contrincante de la última jornada, Ghana. Los que avanzaron del Grupo H fueron Portugal, como líder y Corea del Sur, como segundo.

Fuente: Tribuna