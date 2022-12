¿Luis Chávez se va a Europa? Pachuca revela cómo está la situación del futbolista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano Luis Chávez fue una de las figuras más destacadas del Mundial de Qatar 2022 donde destacó principalmente en el último partido ante Arabia Saudita con un golazo de tiro libre. desde entonces no paran los rumores que lo colocan como uno de los objetivos de los equipos europeos para reforzar sus planteles en el mercado de invierno.

Inmediatamente después del partido ante los 'Halcones Verdes', el Bayer Leverkusen en su cuenta de Twitter en español saludó al futbolista con un mensaje que pronto se volvió tendencia, al igual que la respuesta posterior del Pachuca, por lo que se especuló que sería uno de los interesados en el jugador. Pronto medios internacionales también lo colocaron como una posibilidad para el club de la Bundesliga.

Pero desde el Pachuca, actual club de Chávez, revelaron cómo está la actualidad de su figura y si ya recibieron alguna propuesta formal por parte de algún equipo europeo. Armando Martínez, presidente de los 'Tuzos', declaró que pese a lo que se ha dicho y escrito en la prensa y el mensaje del equipo alemán en las redes sociales, no ha habido de momento ninguna propuesta seria por el jugador.

“No, no tengo ninguna oferta ni formal ni informal por él. Fuera de ese tuit que puso el Bayer Leverkusen que está muy ingenioso, pero no han puesto en papel ni nada. Claro que acaba de terminar su participación apenas ayer, y tuvo un torneo espectacular. Luis, si me preguntas está para mí entre los mejores diez (futbolistas) de la primera fase del Mundial, ya no digamos de la Selección de México, fue el mejor jugador”, dijo en entrevista para FOX Sports.

No obstante, otros medios como 90 minutos y TUDN, indican que Luis Chávez no es seguido por el Mundial, sino que desde que fue campeón con Pachuca ya había despertado el interés de clubes como Ajax de Países Bajos y Porto de Portugal, quienes tras lo ocurrido en la Copa del Mundo podrían lanzar una oferta por el jugador.

