Qatar 2022: Quedan definidos todos los partidos de octavos de final del Mundial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una increíble jornada que volvió dar sorpresas a las grandes selecciones, quedaron definidos todos los partidos de octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en donde destaca la presencia de las selecciones de la confederación asiática y la ausencia de la mayoría de las selecciones latinoamericanas y que no había ocurrido en las últimas ediciones del torneo más importante de selecciones.

Por la Conmebol solo avanzaron Argentina y Brasil, mientras que por la Concacaf Estados Unidos es el único representante. La Confederación Africana de Futbol (CAF) estará representada por Senegal y Marruecos, mientras que la Confederación asiática de Futbol (AFC) llega a la fase final con tres representantes: Japón, Corea del Sur y Australia (Pertenece geográficamente a Oceanía, pero juega en la AFC).

El resto de las selecciones son europeas, es decir, la mitad de los equipos que jugarán en los octavos. Esta fase ya va mostrando cómo será el camino hacia una eventual final y llama la atención que un probable clásico sudamericano se podría dar en semifinales y no en la final, pues Argentina y Brasil quedaron en la misma llave. Por otra parte una posible disputa por el título entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo si podría ocurrir, pues Portugal quedó del otro lado.

Créditos: FIFA.

Países Bajos vs Estados Unidos, Argentina vs Australia, Francia vs Polonia, Inglaterra vs Senegal, Japón vs Croacia, Brasil vs Corea del Sur, Marruecos vs España y Portugal vs Suiza son todos los partidos que tendrán lugar a partir de mañana. Los horarios para esta última fase ya quedaron definidos a las 09:00 horas y 13:00 horas, tiempo del centro de México (08:00 horas y 12:00 horas, tiempo de Sonora).

En el primer partido del día Países Bajos enfrentará a Estados Unidos en el Estadio Khalifa Internacional de Rayán a las 09:00 horas. Mientras que Argentina se medirá ante Australia en el Estadio Ahmad bin Ali, también en la municipalidad de Rayán a las 13:00 horas del centro del país.

Fuente: Tribuna