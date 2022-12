Rafael Nadal triunfa en su juego en México; fue el último del español en el país

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La relación entre el tenista español Rafael Nadal y México llegó a su fin, al menos en el ámbito profesional, pues la noche de ayer jugó su último partido en este país donde ha destacado desde el inicio de su carrera y no pudo haber sido mejor para él que con una victoria, pues superó a Casper Ruud en un partido de exhibición disputado en la Plaza de Toros de la Ciudad de México.

Nadal superó por parciales de 7-6 y 6-4 a Ruud en la capital mexicana ante cerca de 30 mil espectadores que acudieron a despedirlo de su partido en México. "Es un sentimiento inolvidable vivir un ambiente así en México. Sólo puedo decir gracias por el apoyo incondicional, es un país que me ha tratado como un mexicano más. Se me hace difícil despedirme de ustedes", declaró el tenista al final del partido.

Antes de concluir su gira por Latinoamérica, Nadal informó que sería su último juego en México y descartó así la posibilidad de asistir al próximo Abierto Mexicano de Tenis (AMT). “Es posible que sea la última vez que juegue en este país como profesional. Hay que ser realistas. Tengo una edad y el 2023, Acapulco no está en mi calendario y al pensar en 2024, queda lejos. Ahora a disfrutar al máximo este momento y jugar en un escenario emblemático, con mucha gente y en un país donde siempre me he sentido querido”, dijo entonces.

Nadal jugó en Buenos Aires, Bogotá, Quito y Belo Horizonte para finalmente concluir en la capital mexicana. La gente lo acompañó con un buen ambiente en el juego y todo el tiempo estuvo de su lado para despedirlo así del país donde disputó cuatro AMT y del que es uno de los máximos ganadores del certamen (2005, 2013, 2020 y 2022) junto a Thomas Muster que también tiene cuatro.

Antes del duelo estelar de exhibición del evento denominado Tennis Fest, la pareja mexicana conformada por Renata Zarazúa y Santiago González venció por 6-3 y 6-4 a la pareja formada por la canadiense Leylah Fernández y el estadounidense Jack Sock. Los tenistas mexicanos agradecieron el apoyo del público que se volcó hacía ellos, mientras que Fernández también agradeció a los aficionados mexicanos.

Fuente: Tribuna, ESPN