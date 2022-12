Andrés Guardado sobre Leo Messi campeón del mundo: "Para mí es un justo ganador"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrés Guardado, jugador del Betis de España y de la Selección Mexicana, destacó el campeonato del mundo de Lionel Messi, a quien consideró un ganador justo. Además, reconoció que es un futbolista que hace disfrutar al público al verlo jugar. Por otra parte también destacó el nivel de Kylian Mbappé con la selección francesa y lo señaló como un digno sucesor de las actuales figuras.

"Para todos los que amamos el futbol, él nos ha hecho disfrutar muchísimo más allá de los escudos, de las banderas, de todo eso. Si a ti te gusta el futbol, en algún momento disfrutaste con él, viéndolo jugar. Yo creo que no se le puede negar lo que él ha hecho a lo largo de su carrera. Para mí es un justo ganador", destacó Guardado sobre Messi citado por el portal Mediotiempo. El mexicano estuvo presente en la gala de los premios AS.

Sobre Mbappé, quien con un triplete obligo a que se llevara la Final hasta la última instancia, resaltó como un digno sucesor de Messi o Cristiano. "Es un digno sucesor de Cristiano o de Messi, que han marcado una época y que hemos sido afortunados de vivirla junto con ellos. Creo que Mbappé demostró que es el siguiente que va a marcar una época y ojalá que sea así", opinó Andrés.

Por otra parte también tuvo palabras criticas para la Selección Mexicana y su mal desempeño en la Copa del Mundo. "El no haber pasado de la fase de grupos te deja un sabor muy amargo. No me atrevería a decir que ha sido bueno, pero sí a lo mejor que nos sirve para abrir un poco los ojos de lo que estamos haciendo en México, de lo que estamos haciendo a nivel de futbol mexicano en general directivos, entrenadores, prensa", declaró.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

Fuente: Tribuna y Mediotiempo