Euforia en Argentina obliga a que el desfile del campeón terminara antes; hubo varios incidentes

Buenos Aires, Argentina.- El desfile planeado para que los jugadores compartieran con la afición de Argentina la Copa del Mundo solo duró unas cuantas horas, pues el jubiló que generó la presencia de los campeones en las calles provocó que una gran multitud inundara las principales vías de Buenos Aires, por lo que por seguridad las autoridades decidieron concluirlo con lo que llamaron un desfile aéreo donde los jugadores saludaron desde un helicóptero.

Ya era imposible para el autobús del campeón, donde se encontraban Lionel Messi, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y compañía, continuar su avance. Antes también ya se habían presentado algunos incidentes como un aficionado que se lanzó desde un puente vehicular, al paso del autobús tratando de quedar entre sus ídolos. En el Obelisco, lugar tradicional de celebraciones, algunos fans rompieron la puerta para subir hasta la punta y ondear banderas argentinas.

“Los campeones del mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque era imposible continuar por tierra por la explosión de alegría de la gente”, escribió en redes sociales Gabriela Cerruti, vocera del presidente Alberto Fernández, citada por la agencia de noticias AP. Luego de sobrevolar algunos lugares de Buenos Aires los helicópteros con los jugadores regresaron a la sede de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Durante el paso del autobús, Emiliano 'Dibu' Martínez protagonizó una nueva polémica al llevar un muñeco con el rostro de Kylian Mbappé en lágrimas, aludiendo a un bebé llorón. Mientras que el 'Papu' Gómez lanzó dinero a la gente que se encontraba al paso del vehículo, según reportó el Clarín. En las calles, una mujer caminó desnuda entre una multitud festiva que se dirigía a ver a los jugadores.

No todos quedaron contentos, tras el desfile algunos consideraron que las autoridades les impidieron poder ver a sus jugadores favoritos. “Estamos enojados porque el gobierno no organizó esto adecuadamente para que todos pudiéramos celebrar. Nos robaron la Copa del Mundo”, dijo un aficionado sobre lo sucedido. Los medios reportaron que durante la celebración había una temperatura de 30 grados, lo cual no impidió a la gente pasar horas bajo el sol.

Fuente: Tribuna, AP, Clarín