FOTOS: Con un mate en la mano y la copa del mundo en la otra; así despierta Lionel Messi en su casa

Buenos Aires, Argentina.- La madrugada de este martes 20 de diciembre, la selección de Argentina arribó al país sudamericano tras haber abandonado Qatar, país que este 2022 se convirtió en la sede mundialista, justa deportiva que los de la 'albiceleste' conquistaron luego de varios años de haberlo intentado; sin embargo, tras varios festejos por las calles de la capital, Lionel Messi llegó a su casa para disfrutar de su cama acompañado del trofeo más anhelado por los profesionales del balompie.

A través de la red social Instagram, el jugador del París Saint-German (PSG) deseó un buen día a sus millones de seguidores pero, con una serie de mensajes, se dejó ver con un mate en la mano y la copa del mundo en otra, trofeo que le hará falta en su fructífera carrera ya que en su haber, cuenta con Champions, balones de oro y ahora el trofeo del mundial.

Cabe destacar que luego de haberse convertido en los campeones del mundo, Lionel Messi o 'la Pulga' como también se le conoce al jugador, se ha dejado ver tomando el trofeo en sus manos. Primero en la ceremonia de premiación donde le dio un beso antes de ser otorgada por la FIFA; posterior a ello la presumió en la cancha, el autobús de la selección y claro, en su arribo a su país natal, por lo que no podía faltar aquella en uno de los rincones más íntimos de su residencia.

Tras esta publicación, las imágenes se han convertido en tendencia, no solo por lo poco sutil que tiene el jugador de presumir este logro, sino que además cientos se seguidores destacaron que era lo único que le faltaba a su carrera y ahora podría penar en el retiro; no obstante, otros también remarcaron que era mucho mostrarse durmiendo agrazado de la copa aunque claro, él no ha dado ninguna respuesta.

Las instantáneas acumulan, al momento de esta publicación, un total de 33 millones tres mil 47 reacciones y más de 533 mil comentamos, la mayoría de aquellos que resultan que es muy merecido y ahora él solo debe enfocarse en disfrutar del momento; no obstante, también hay otros que insisten en que fue un mundial cobrado para que ahora él pudiera mostrarse de esta manera.

