Aaron Judge crecerá más su legado en Yankees, tras ser nombrado capitán: "Es un honor increíble"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Aaron Judge asistió a la firma de su nuevo contrato que lo vinculará con los New York Yankees por los próximos nueve años en un evento que terminó siendo más que la oficialización de su permanencia en la organización, pues el 'Juez' también fue nombrado capitán, un honor que hará crecer más su legado en el equipo y que no dudó en reconocer como un logro más.

“No hace falta decir qué honor es eso. Esa es una lista bastante buena. No solo grandes beisbolistas, sino grandes embajadores del juego y grandes embajadores de los New York Yankees. Este es un honor increíble que no me parece probable”, declaró Aaron tras ser nombrado el décimo sexto capitán de la historia del equipo y quien agradeció la posibilidad de poder seguir haciendo historia.

Créditos: Twitter @Yankees

"Tengo la oportunidad de continuar algo en lo que los Yankees son fuertes, lo cual es tener un legado. Tengo la oportunidad de seguir mi legado con el uniforme de rayas, la mejor ciudad en el mundial, la mejor ciudad beisboleras, frente a la mejor afición", agregó. Judge firmó un contrato que lo liga al equipo hasta 2031 por 360 millones de dólares, el derecho de vetar cualquier canje y tener asignada una suite de hotel en las giras, según detalló el portal de la Major League Baseball (MLB).

Convencer a Judge, quien se había ido a la agencia libre no fue fácil y el dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner, compartió como fue parte del proceso para que decidiera estar en el equipo. "En una de las conversaciones que tuvimos hace dos semanas, le dije que 'en lo que a mí me corresponde, no eres un agente libre. Eres un Yankee. Y tenemos que hacer lo que sea para que siga así", detalló.

¿Quiénes han sido los capitanes de New York Yankees?

1. Clark Griffith

2. Norman “Kid” Elberfeld

3. Willie Keeler

4. Hal Chase

5. Frank Chance

6. Rollie Zeider

7. Roger Peckinpaugh

8. Babe Ruth

9. Lou Gehrig

10. Thurman Munson

11. Graig Nettles

12. Willie Randolph

13. Ron Guidry

14. Don Mattingly

15. Derek Jeter

16. Aaron Judge

Fuente: Tribuna, MLB, New York Post