Eurocopa 2024: ¿Cuándo empiezan las eliminatorias de clasificación para el torneo?

Nyon, Suiza.- Apenas terminó la Copa del Mundo de 2022, pero las competencias en el futbol de selecciones continúan y es momento de pensar en la próxima Eurocopa de 2024, el torneo más importante de selecciones de Europa que organiza la Unión Europea de Futbol Asociación (UEFA) y para el que 53 selecciones disputarán su boleto en las eliminatorias y cuyos grupos ya se conocen.

Las clasificatorias comenzarán el 24 de marzo del 2023 en diferentes frentes y otorgarán 20 de los 23 boletos disponibles que se unirán al ya definido para Alemania, anfitriona del certamen. Los dos primeros de cada grupo clasificarán al torneo de selecciones más importante de Europa, mientras que las tres plazas restantes se decidirán vía UEFA Nations League en su fases finales.

Créditos: Twitter @EURO2024

Alemania no participará por ser anfitriona, mientras que Rusia está sancionada debido al conflicto bélico con Ucrania por lo que no fue considerada y no formará parte de este ciclo. La fase final del torneo, se jugará del 14 de junio al 14 de julio del 2024 y los grupos de la eliminatoria quedaron conformados de la siguiente manera según el sorteo que se realizó el pasado mes de octubre en Frankfurt.

Grupo A: España, Escocia, Noruega, Georgia, Chipre

Grupo B: Países Bajos, Francia, República de Irlanda, Grecia, Gibraltar

Grupo C: Italia, Inglaterra, Ucrania, Macedonia del Norte, Malta

Grupo D: Croacia, Gales, Armenia, Turquía, Letonia

Grupo E: Polonia, Chequia, Albania, Islas Feroe, Moldavia

Grupo F: Bélgica, Austria, Suecia, Azerbaiyán, Estonia

Grupo G: Hungría, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Grupo H: Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Kazajstán, Irlanda del Norte, San Marino

Grupo I: Suiza, Israel, Rumanía, Kosovo, Bielorrusia, Andorra

Grupo J: Portugal, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Luxemburgo, Eslovaquia, Liechtenstein

Fuente: Tribuna y UEFA