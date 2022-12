Jugador de rugby es víctima de racismo, en intercambio navideño le regalan un plátano

Comparta este artículo

Treviso, Italia.- El jugador italiano de rugby, Cherif Traoré tuvo la desgracia de ser víctima de un acto racista por parte de un jugador de su equipo durante el intercambio de regalos navideño del club Benetton, pues recibió como 'regalo' un plátano podrido envuelto en una bolsa lo que desató las críticas y tras lo cual, el equipo se vio obligado a intervenir. Se desconoce la identidad del atleta que habría hecho eso contra el jugador.

"No solo el gesto es impactante, sino que lo que más me hizo daño fue ver a la mayor parte de mis compañeros presentes riendo. Como si fuera normal. Estoy acostumbrado, o más bien me he tenido que acostumbrar, a poner buena cara cada vez que escucho bromas racistas (...) pero lo que pasó ayer es diferente", escribió Traoré a través de su cuenta de Instagram donde dio a conocer el mal momento en el intercambio bajo la modalidad de 'amigo secreto'.

El club italiano se vio obligado a pronunciarse y a través de un comunicado aseguraron que lo sucedido no representaba los valores del equipo, sin mencionar si habría alguna sanción. "Benetton Rugby quiere reiterar que siempre ha condenado con la máxima firmeza cualquier expresión de racismo y/o forma de discriminación. No son parte de nuestra cultura y no representan nuestra identidad y nuestros valores", se lee en el documento.

Más tarde el Benetton citó al plantel para que ofrecieran una disculpa a su compañero, el cual aceptó. “En nombre de todo el equipo, reitero que condenamos cualquier expresión de racismo y que en nuestro vestuario no se acepta ninguna forma de discriminación. Todos somos conscientes de que nunca se deben traspasar ciertos límites. Por último, me gustaría comunicar públicamente que como equipo hemos decidido reforzar nuestro compromiso social iniciando un camino encaminado a la lucha contra cualquier forma de discriminación”, concluyó el cocapitán Michele Lamaro.

