¿Luis Malagón si llega al América? En Necaxa ya confirmaron la situación del jugador

Ciudad de México.- Desde hace unos días el portero del Necaxa, Luis Malagón, era considerado como uno de los posibles refuerzos del Club América para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, pero ahora con la confirmación de la salida de Guillermo Ochoa del equipo azulcrema y su regreso a Europa, existe mayor posibilidad de que suceda la llegada del arquero necaxista al conjunto de Coapa.

Aunque habían mantenido semanas de silencio, desde el propio club de Aguascalientes ya aceptaron que Malagón sí negocia su fichaje con las Águilas y por eso no fue considerado para el más reciente partido amistoso del equipo, mismo que el jugador vio desde uno de los palcos del estadio. Fue el técnico, Andrés Lillini quien confirmó el motivo por el que se ausentó el jugador por lo que es un hecho que ya no seguirá en el club.

“No lo llame ni a la banca. La directiva me dijo que estaba en las últimas etapas de la negociación, así que optamos por no arriesgarlo porque está avanzado”, dijo Lillini sobre el jugador en la conferencia de prensa posterior al partido contra Pumas en el torneo de pretemporada llamado Copa Sky y en donde también confirmó que buscarán otro portero para suplir la ausencia del que era su arquero titular.

"El presidente me dijo que una vez terminado lo de Malagón, vamos a buscar un portero nacional, no extranjero. Los chicos de básicas son muy chicos, de 17 años, pero vamos, con la directiva, a hacer el esfuerzo en el mercado nacional", detalló el estratega del Necaxa. Uno de los nombres que empiezan a perfilarse para cumplir ese rol es el de Antonio Rodríguez, quien actualmente regresó a Chivas.

Malagón llegará al América a disputar la titularidad con Óscar Jiménez, quien era suplente de Memo Ochoa y quien busca su oportunidad de quedarse con el puesto de primer portero del equipo en esta temporada, incluso se planteó la posibilidad de salir si Paco Memo renovaba con el club ya que eso significaría que sería relegado, tras la llegada de Malagón se desconoce si permanecerá en el club.

