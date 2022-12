CEO del Espanyol espera que Montes sea su regalo de Navidad; Monterrey pone freno: "No es un hecho"

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El CEO del Espanyol de Barcelona, Mao Ye, ya espera la llegada del defensa mexicano César Montes, incluso dijo que desea que sea el regalo de Navidad del equipo considerando que podría cerrarse el trato en las próximas horas, antes del fin de semana por lo que se ilusionó con la posibilidad de ya tener al futbolista para el regreso de la temporada que comenzará antes de terminar el año.

"Si estuviera cerrado lo habríamos anunciado. Pero estamos en los flecos de los contratos. Esperemos que sea el regalo de Navidad para el Espanyol. Si puede ser mejor que para Navidad. Si puede estar mañana, mejor que la semana que viene", expresó Ye ante los medios de comunicación, en palabras citadas por ESPN. El directivo agregó que las negociaciones se mantienen en estos momentos.

Créditos: Twitter @CJasib

"Esperemos que no haya mucha diferencia en estos últimos momentos. Horas, de momento hay 7 horas de diferencia en México", declaró el dirigente, mientras que aseguró que es el posible refuerzo con el que más avanzadas tienen las negociaciones y en el que están enfocados por lo que no habló de otros. "Lo demás no puedo valorar el grado de avance porque hay tantos valores que estaremos ayudando en lo que podamos.

"Intentaremos gastar lo mejor posible para tener dinero justo como todos pero tener cómo repartir, cómo te mides ese recurso, la posibilidad del mercado", declaró Mao Ye. Sin embargo, desde el lado mexicano la situación parece ser un poco menos favorable para el jugador, pues José Antonio Noriega, presidente deportivo de Monterrey recordó que todavía existe la posibilidad de que al final se quede.

"Es una posibilidad, no es un hecho. Resurgió, ustedes conocen la situación que se dio con César el semestre pasado y está en veremos. Hay la posibilidad de que salga César, pero hay la posibilidad de que se quede. Abiertamente he mencionado, ha habido un acercamiento que es formal y viable en parámetros que pudieran ser aceptados. Todavía hay muchísimos detalles por revisar. César sigue perteneciendo a nosotros", declaró en conferencia de prensa en palabras citadas por Marca Claro.

