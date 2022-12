Luis Suárez: Esta es la fecha en la que se decide el futuro del delantero ¿Llega a Cruz Azul?

Comparta este artículo

Porto Alegre, Brasil.- La posibilidad de que Luis Suárez llegué a Cruz Azul como refuerzo para el torneo Clausura 2023 o no, tiene fecha de definición, así lo reveló el presidente del Gremio de Brasil, Paulo Caleffi, equipo que también pretende al delantero uruguayo y que esta semana mantendrá conversaciones con el representante del jugador para presentarle una propuesta y que elija el futbol brasileño.

“Vamos a tener una conversación con el representante de Luis Suárez. Aunque se ha publicado varias veces que ya nos hemos reunido, esta conversación aún no se ha producido. Lo que pasó fueron algunas señales”, declaró Caleffi al canal de YouTube Caju Tricolor, quien detalló que no se demorarán mucho, pues no quiere repetir lo ocurrido con Cavani y por lo tanto considera que será a finales de esta semana cuando se decida todo.

Leyenda

Ya sea para beneficio de Cruz Azul o del Gremio, el futuro de Suárez quedará decidido: “Lo que les puedo dejar claro a los hinchas del Gremio, por la responsabilidad que tenemos, es que el fichaje no se convertirá en una telenovela, como pasó con otro jugador uruguayo (Cavani). En este caso la posible llegada de Suárez tendrá una conclusión a finales de esta semana, ya sea para un lado o para el otro”, detalló.

En Cruz Azul también aceptaron que mantienen pláticas con el jugador y que las negociaciones siguen su curso. “Todavía no tenemos ninguna noticia. Sí, sí hay negociaciones. La intención es traerlo a Cruz Azul, es cuestión de esperar”, reveló hace unos días el presidente del consejo celeste Víctor Velázquez. Por lo que solo resta esperar al final de esta semana para conocer si llegará o no a la Liga MX.

Fuente: Tribuna y Caju Tricolor