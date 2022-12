Mexicano José Luis Bravo es premiado como pitcher del año en Ligas Menores

Comparta este artículo

Corpus Christi, Estados Unidos.- El mexicano José Luis Bravo fue reconocido como el mejor pitcher del 2022 para los Corpus Christi Hooks, equipo sucursal AA de los Houston Astros de la Major League Baseball (MLB), gracias a su gran desempeño dentro del equipo estadounidense de las ligas menores donde tuvo una marca de 9-4 con efectividad de 4.49 en 24 juegos y 16 aperturas para los Hooks.

Lideró al equipo tanto en victorias como en entradas lanzadas (108.1), mientras trabajó al menos cinco entradas en 11 ocasiones. En sus últimas ocho asignaciones tuvo marca de 6-0 con efectividad de 3.05 en la Liga de Texas, según datos del propio equipo. El originario de Tijuana terminó la temporada lanzando seis entradas como relevista en Arkansas el 16 de septiembre y en el club destacaron que rompió un par de sequías del equipo de tres juegos.

Créditos: Twitter @cchooks

Luego de conocer su reconocimiento, Bravo se dijo contento y motivado por la distinción y comentó un poco cómo fue su temporada. “Me siento muy contento, recibir esa noticia me motiva a seguir trabajando lo que duramos todo el año, en verano y lo que es aquí en invierno. Trabajamos en lo que fue la mecánica, en los pitcheos, en la localización y siento que eso me benefició para lo largo del año”, expresó en palabras citadas por Tomateros, su equipo en México.

"Luego de una etapa temprana en la lista de lesionados, Bravo fue un pilar en la rotación desde principios de mayo hasta fin de año. En su debut en la temporada, el veterano diestro lanzó cinco entradas con pelota de una carrera el 12 de abril en Midland. Marcó la única aparición de Bravo del mes", recapituló el equipo de los Hooks en el comunicado donde dieron a conocer a sus jugadores ganadores..

El mexicano José Luis Bravo recibirá su reconocimiento el 26 de enero en el South Texas Winter Banquet, que tendrá como invitado especial a José Treviño y el coach de los Astros, Dan Firova, quien recibirá un reconocimiento por sus logros en el béisbol profesional.

Fuente: Tribuna, Corpus Christi Hooks y Prensa Tomateros