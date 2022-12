VIDEO: En partidazo, el Manchester City elimina al Liverpool de la Copa de Liga

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El buen futbol a nivel de clubes está de regreso y tras grandes partidos en el Mundial, el buen nivel se mantiene en este cierre de año con la Copa de la Liga de Inglaterra en donde el Manchester City se impuso 3-2 al Liverpool que quedó eliminado de su primer torneo del año, mientras que el City ya tiene definido a su rival en los Cuartos de Final del torneo copero.

El parón por la Copa del Mundo no afectó a los equipos que ofrecieron un gran espectáculo en el Etihad Stadium. Erling Haaland, que no estuvo en el torneo de selecciones más importante, lució en su mejor forma y abrió el marcador al minuto 10, tras pase de De Bruyne. Fabio Carvalho igualó el marcador al 20', pero Riyad Mahrez devolvió la ventaja para el equipo de Pep Guardiola al 47', ya en a segunda parte.

Un minuto después, Mohamed Salah marcó el tanto del empate, tras asistencia de Darwin Núñez y en el 58' Nathan Aké puso el marcador final en favor de los citizens. "Fue bueno estar de vuelta. Fue un poco extraño, pero fue un buen juego y emocionante. Logramos ganar, así que estuvo bien. No tuvimos demasiado entrenamiento, así que al final fue difícil", dijo Ake a la web del club.

Cuartos de Final de la Copa de la Liga

Manchester United vs Charlton Athletic

Southampton vs Manchester City

Nottingham Forest vs Wolverhampton

Newcastle vs Leicester City

Fuente: Tribuna