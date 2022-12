New York Yankees no se conforman con Judge y Rodón y aseguran que van por más

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Rumbo a la temporada 2023 de la Major League Baseball (MLB), los New York Yankees ya lucen poderosos con sus más recientes contrataciones, incluyendo el nuevo contrato para hacer que Aaron Judge permaneciera en el equipo, luego de haberse ido a la agencia libre, pero para el gerente general de Yankees, Brian Cashman parece no ser suficiente y aseguró que va por algo más.

“Para mí, siempre hay algo más que hacer. Éstas son tareas importantes y esa tarea ya se hizo, pero siempre hay más. Tu equipo nunca es perfecto hasta que ganas un campeonato”, expresó el dirigente en palabras citadas por el portal de la MLB, que también informó del posible jugador al que estarían buscando y que vendría desde los Pittsburgh Pirates de donde buscan reforzar el jardín izquierdo.

De acuerdo con el portal de la MLB, Yankees habría contactado los Pirates para ver al posibilidad de un canje por Bryan Reynolds, quien recientemente solicitó salir de Pittsburgh. “Es un (área) que nos gustaría mejorar si podemos (el jardín izquierdo), pero si no podemos, seguiremos con lo que tenemos. Ha sido más un desafío resolverlo”, dijo Cashman en palabras citadas por el New York Post, quien también agregó a Max Kepler de Minnesota como otra posibilidad.

Los neoyorquinos también tenían en el radar a Michael Conforto, pero dejó de ser opción, pues algunas fuentes confirmaron al Post que ya se dirige a los Giants, tras acordar un contrato de dos años y 36 millones de dólares. Hasta ahora los Yankees dieron nuevos contratos para Judge, Rodón, Anthony Rizzo y Tommy Kahnle con lo que se perfila un equipo fuerte para encarar la siguiente temporada.

Apenas esta semana, los Yankees firmaron el nuevo contrato con Judge de forma oficial y lo nombraron capitán, un honor que agradeció: “No hace falta decir qué honor es eso. Esa es una lista bastante buena. No solo grandes beisbolistas, sino grandes embajadores del juego y grandes embajadores de los New York Yankees. Este es un honor increíble que no me parece probable”, dijo el jugador.

Fuente: Tribuna, NY Post y MLB