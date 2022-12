¿Cuáles fueron los escándalos que sacudieron el mundo del deporte en 2022?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque el deporte tuvo momentos espectaculares y desenlaces llenos de épica, en este 2022 no se salvó del escándalo. No tuvo que avanzar mucho el año para tener el primero y fue en una cita muy importante como lo son los Juegos Olímpicos de Invierno. En febrero, la patinadora rusa Kamila Valieva, que acababa de ser la primera en hacer un salto cuadruple, ayudó a ganar al equipo de patinaje del Comité Olímpico Ruso, pero no pudo recibir su medalla debido a problemas legales, según se argumentó en un principio.

Un día después, el 8 de febrero, fue notificada por un positivo de doping de una muestra que se recabó en Navidad, pero que no fue hasta el día de la competencia que se dio a conocer. Valieva dio positivo por trimetazidina, que se usa en la prevención de ataques de angina, pero está prohíbida porque mejora la eficiencia física. Pese a la sospecha y debido a las circunstancias en que se dio a conocer su caso, siguió compitiendo, mientras que sus resultados quedaron a la espera de una resolución final.

El 5 de marzo el escándalo tocó a México con una situación que se tornó trágica. Querétaro y Atlas jugaban en el Estadio La Corregidora, cuando cerca del minuto 60 aficionados de los Gallos pudieron ingresar a la parte designada para los visitantes comenzando una batalla campal. En videos difundidos en redes sociales se podía observar a personas golpeadas de forma brutal y cuerpos tirados en charcos de sangre. Las autoridades solo reportaron lesionados, pero ningún muerto.

Como consecuencia, la Liga MX suspendió el resto de la jornada y vetó el estadio La Corregidora, durante un año. La sombra del escándalo se mantuvo en el mes de abril, esta vez en España donde el diario El Confidencial revelo unos audios de unas llamadas entre Gerard Piqué, entonces jugador del Barcelona y Luis Rubiales, presidente de la Federación española, quienes cerraron la llegada de la Supercopa a Arabia Saudita con mediación de una empresa del exjugador en un claro conflicto de interés.

La Copa Mundial de futbol de 2022 en Qatar no quedó exenta de este tipo de situaciones. Desde su designación estuvo presente la sospecha de la corrupción y hacia la celebración del evento salieron a la luz las precarias situaciones laborales en las que estaban los trabajadores migrantes. A medio torneo un miembro del comité organizador mencionó una cifra de entre 500 y 600 trabajadores fallecidos. En el evento también hubo protestas políticas, principalmente desde los aficionados de irán por la delicada situación de su país y que fueron censuradas. También hubo intención de pronunciamientos en apoyo al movimiento LGBT+ por parte de las selecciones, mismos que no fueron permitidos, lo que provocó protestas como la de la selección alemana.

