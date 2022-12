Aficionados del Brentford se meten con Harry Kane: "Defraudaste a tu país"

Comparta este artículo

Brentford, Inglaterra.- El el primer partido del Boxing Day, el Tottenham Hotspur empató 2-2 con el Brentford, en un partido donde los Spurs se repusieron de una desventaja de dos goles y donde Harry Kane hizo uno de los tantos; sin embargo, los fanáticos no olvidaron lo que hizo el delantero en la Copa del Mundo y no dudaron en meterse con él desde el equipo rival para tratar de incomodarlo.

Según reportaron medios internacionales, los fanáticos del Brentford le gritaron: "You let your country down" ("Defraudaste a tu país") en uno de los momentos del partido recordándole su falla en el penalti en los Cuartos de Final ante Francia que al final provocó la eliminación inglesa del torneo. No obstante, Kane pudo responder con uno de los goles que sirvieron a su equipo para arrebatarle la victoria a los locales.

Con un gol de Vitaly Janelt, el Brentford comenzó ganando el partido al minuto 15, se llevaron la ventaja al descanso y regresando la aumentaron con con un tanto de Ivan Toney al 54'. Pero al 65' llegó la reacción de los Spurs y Harry Kane acercó a su equipo. Finalmente, al 71' Pierre Hojbjerg hizo el gol del empate. Ese resultado deja a los de Antonio Conte cuartos de la clasificación, cuatro puntos arriba del Manchester United.

Liverpool regresa con victoria

El Liverpool regresó con triunfo y se acercó a los primeros lugares luego de vencer 1-3 al Aston Villa. Mohamed Salah abrió el marcador a los cinco minutos y Virgil van Dijk aumentó la ventaja con un tanto al 37', tras pase del egipcio. Ollie Watkins acercó al Aston al 59', pero Stefan Bajcetic aseguró la victoria al 81'. Es el primer triunfo de los Reds desde el 12 de noviembre y ahora en la siguiente jornada esperan al Leicester City.

Otros resultados del Boxing Day

Crystal Palace 0-3 Fulham

Leicester City 0-3 Newcastle

Southampton 1-3 Brighton & Hove Albion

Fuente: Tribuna