Fórmula 1 abre votaciones para elegir el mejor Gran Premio de 2022; así puedes votar por el de México

Ciudad de México.- Como una de las actividades de fin de temporada, la Fórmula 1 abrió el sitio para que los aficionados puedan votar por la que consideren que fue la mejor carrera de este año 2022. Todos los Grandes Premios forman parte de la votación y por supuesto está el Gran Premio de México en donde Sergio 'Checo' Pérez subió al podio como tercer lugar de la competencia que ganó su compañero Max Verstappen.

El sitio pone a disposición de los aficionados todas las opciones para votar acompañados de sus highlights para que puedas recordar los mejores momentos si no estás seguro de cual seleccionar. Una vez emitido tu voto se muestran los porcentajes en tiempo real de la votación. Al cierre de esta edición, El GP de México tenía el uno por ciento de los votantes. Mientras que la más votada era la del GP de Gran Bretaña con el 34 por ciento. Puedes votar por tu carrera favorita aquí.

Créditos: Fórmula 1.

Helmut Marko da voto de confianza a 'Checo' Pérez

El asesor del equipo Red Bull Racing, Helmut Marko, dio un voto de confianza a Sergio 'Checo' Pérez y reafirmó que Daniel Ricciardo no representa un peligro para la estabilidad del mexicano en el equipo. “No, Sergio Pérez ha demostrado que puede correr a un nivel muy alto. Si Max no está, Sergio estará. Ganó dos carreras este año por una razón. No es que queremos presionarlo con este movimiento”, dijo al medio austriaco Servus TV.

“Tenemos que recordar que somos un gran equipo. También tenemos la mayor cantidad de patrocinadores en la parrilla. Esto significa que también tenemos muchos compromisos cada año, como exhibiciones de coches y roadshows en Estados Unidos Quién mejor que Ricciardo con su sonrisa, sus zapatos y no sé qué más tiene bajo la manga”, agregó Marko ante las dudas que aún se tienen.

Por otra parte, aceptó que Ricciardo le da tranquilidad al equipo como piloto de reserva, pues ante cualquier eventualidad puede reemplazar a algún piloto y creen que su experiencia sería de mucha ayuda en ese caso. “Si tiene que reemplazar a uno de nuestros pilotos, lo hará. Entonces tendremos un piloto que sabemos que llevará el coche hasta la línea de meta”, declaró el asesor.

Fuente: Tribuna y Fórmula 1