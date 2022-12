Pierre Gasly revela si cambió Red Bull por Alpha Tauri debido al mexicano 'Checo' Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto francés Pierre Gasly formaba parte de la escudería Red Bull Racing al igual que Sergio 'Checo' Pérez, pero ante la presencia del mexicano y de Max Verstappen no tenía posibilidades de formar parte del equipo principal de la escudería austríaca por lo que encontró su oportunidad en Alpha Tauri donde estuvo el último año, pues aseguró que no había otra forma de tratar de triunfar para él en la Fórmula 1.

Gasly no tuvo cabida en la escudería austríaca en el que fue uno de los momentos más complicados de su carrera, pues estuvo alejado del primer plano. “Definitivamente es el momento de seguir adelante, también con el hecho de que Red Bull también está sellado hasta finales de 2024", dijo Gasly sobre su experiencia en que lo obligó a marcharse hacia la escudería Alpha Tauri donde tampoco se quedó conforme.

Aunque ya tuvo posibilidades de correr, el francés consideró que tampoco era el lugar donde quería estar debido a que ahí no le era posible ascender lugares. "Para mí fue como si estuviera tocando el techo, no voy a subir, y les dije que no soy un piloto que se va a conformar con terminar entre los diez primeros, peleando por el octavo o el décimo”, expresó en entrevista con el portal Car And Driver.

Fue por eso que también buscó su salida de Alpha Tauri, tras recibir también una oferta de otra escudería: “Eso no es para lo que estoy trabajando. Esa no es mi motivación todos los días, y necesito más que eso, quiero más que eso. Creo que él (Franz Tost) lo entendió. Cuando llegó la oportunidad, le explicamos lo importante que era para mi carrera, para mí personalmente, y le he dado lo mejor a este equipo, lo mejor de mí”, expresó al portal.

Para el próximo año, Gasly correrá en Alpine en sustitución de Fernando Alonso por lo que habrá dos pilotos franceses en ese equipo donde formará con Esteban Ocón. Para hacer esto posible, el equipo francés propiedad de Renault tuvo que pagar todavía 10 millones de euros para liberarlo de Red Bull, según detalló Car And Driver por lo que supuso un gran esfuerzo para que ahora sí desvinculado del equipo austríaco pueda buscar superarse.

