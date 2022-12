Espanyol de Barcelona presenta oficialmente a César Montes ¿Cuándo sería su debut?

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Con un video en sus redes sociales, el Espanyol de Barcelona anunció oficialmente al defensa mexicano César Montes quien firmó un contrato por los próximos cinco años, por lo que se convierte en el quinto jugador de México en llegar al equipo luego del paso de Germán Villa, Francisco Palencia, Diego Reyes y Héctor Moreno, quien fue el último en jugar en el equipo y quien fue su compañero en Monterrey.

"El RCD Espanyol y el CF Monterrey cerraron el traspaso del defensa mexicano César Montes (Hermosillo, México, 24-02-1997), que se convierte en nuevo jugador blanquiazul. Montes firma hasta el 30 de junio de 2028 como futbolista españolista. Montes, que ha disputado el Mundial de Qatar con la selección de México, es un central con enorme proyección y uno de los talentos emergentes del país norteamericano", informó el equipo en su comunicado.

Montes será presentado ante los aficionados el próximo jueves a las 13:15 horas locales en el RCDE Stadium. Mientras que el debut del zaguero mexicano se podría dar en un escenario muy importante, pues el próximo partido de los 'Periquitos' es el 31 de diciembre en el regreso de La Liga con el derbi catalán ante el Barcelona en el Camp Nou, por lo que de producirse su debut ese día sería una gran prueba para el jugador.

Más temprano, por la mañana española, Montes llegó a Barcelona para realizar los exámenes médicos correspondientes y dijo no sentirse intimidado por haber llegado a Europa. "Miedo no. Lo encaro con mucha ilusión, miedo no. Es jugar al futbol y es lo que sé hacer desde pequeño. (Estoy) Contento, feliz, ilusionado. Fue cumplir un sueño, un objetivo y a disfrutar esto que viene para mí", compartió a los medios que fueron a recibirlo.

Fuente: Tribuna y Espanyol