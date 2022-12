Rodolfo Pizarro entrena en el estadio del Tampico Madero, aunque sí tiene equipo

Comparta este artículo

Tampico, Tamaulipas.- Rodolfo Pizarro no entró en los planes de Monterrey y tampoco fue considerado por Chivas, pero por ahora no buscaría un nuevo equipo. Mientras el total de las ligas de futbol regresan, el jugador trata de no perder condición física y se entrena por su propia cuenta, según se puede apreciar en una fotografía que circula en las redes sociales donde se ve al mediocampista preparando su práctica en el estadio del Tampico Madero en Tamaulipas.

Aunque se especuló que se entrena solo en espera de un nuevo destino, su presencia en el estadio del club que ahora milita en la Segunda División (Tercera en el sistema de ligas profesionales de México) sí tiene equipo para el siguiente año, pues en enero deberá reportar con el con el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) donde en su momento fue el jugador franquicia. El equipo estadounidense cuenta con él, así lo informó el mes pasado, previo a que se realizara el draft de jugadores.

Créditos: Inter Miami

"Inter Miami CF anunció hoy las decisiones sobre la plantilla luego de la conclusión de la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS). Jugadores con contrato asegurado (actualmente bajo contrato) para la temporada 2023: Noah Allen, Edison Azcona, CJ dos Santos, Ian Fray, Kieran Gibbs, Gregore, Leandro González Pirez, Corentin Jean, Damion Lowe, Aimé Mabika, Nick Marsman, Chris McVey, Jean Mota, Harvey Neville, Rodolfo Pizarro, Emerson Rodríguez, Robert Taylor, Victor Ulloa, Felipe Valencia, DeAndre Yedlin", se lee en el comunicado de noviembre del equipo de Miami.

Por lo tanto el jugador tendría la posibilidad de buscar una revancha en el 2023 en el futbol estadounidense que ya tiene preparada su pretemporada en donde tratará de llenarle el ojo al técnico inglés Phil Neville quien está entusiasmado por la preparación. “Estamos entusiasmados por iniciar nuevamente y no podemos esperar para ver a nuestros increíbles aficionados. Lucharemos por construir sobre lo que logramos la temporada y eso empieza con el arranque de la pretemporada en enero”, expresó el técnico a la web del club.

