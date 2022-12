Gervonta Davis es detenido por violencia doméstica; el boxeador lo niega

Comparta este artículo

Florida, Estado Unidos.- El boxeador Gervonta Davis fue arrestado acusado por violencia doméstica, según información de las autoridades estadounidenses. De acuerdo con el reporte de arresto obtenido por la agencia de noticias AP, el boxeador "propinó una bofetada con la mano cerrada a una mujer" al interior de una vivienda en el estado de Florida lo que le ocasionó heridas en el labio a la afectada.

Debido a estos hechos fue arrestado por el delito de violencia doméstica hasta este miércoles cuando fue liberado por la tarde después de una audiencia en la que la corte fijó una fianza de mil dólares, según informó la cadena ESPN de Estados Unidos que adicionalmente dio más detalles del hecho en la que incluye el informe de una llamada al 911 donde una mujer pide ayuda debido a que estaba siendo violentada, que es el caso en el que habría estado involucrado el boxeador.

Davis se habría expresado en las primeras horas de la tarde, tras su liberación y se trató de defender de las acusaciones en su contra con una publicación en las redes sociales que después eliminó y en la que decía que no era un monstruo. medio norteamericano también dio cuenta: "No soy un monstruo. He hecho silencio por demasiado tiempo... ¡Es la única razón por la que estoy haciendo esto ahora! ¡Solo para limpiar mi nombre!", escribió.

No es la primera vez que el pugilista es señalado por la comisión de este delito, pues anteriormente también enfrentó cargos similares. En 2020 en Coral Gables, Florida fue acusado de golpear a una exnovia; sin embargo, ese caso fue desestimado en diciembre de este año, según registros judiciales consultados por ESPN. Por otra parte, Davis está por disputar una pelea a principios del 2023.

El estadounidense enfrentará el 7 de enero en Washington a Héctor Luis García. Esta sería la primera pelea de Gervonta que se prepara para su combate estelar del 25 de abril en Las Vegas contra Ryan García. Hasta el momento no ha habido un anuncio sobre la posible cancelación del evento, su promotor no hizo comentarios al respecto y la empresa Showtime que llevará el combate tampoco aseguró alguna suspensión.

Fuente: Tribuna, AP, ESPN