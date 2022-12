Hija de Pelé comparte mensaje en estos momentos difíciles: "A veces es mucha tristeza y desesperación"

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- El último reporte del estado de salud de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, no fue nada positivo y desde entonces no se ha dado conocer algún otro reporte sobre el estado de salud del astro, mientras tanto sus hijas que lo acompañan en el hospital, comparten algunos mensajes. Kely Nascimento, una de ellas, expresó en su cuenta de Instagram que a veces pasan momentos de "tristeza y desesperación".

"Estos momentos son difíciles de explicar. A veces mucha tristeza y desesperación, otros momentos nos reímos y hablamos de recuerdos divertidos. Y lo que más aprendemos de todo esto es que tenemos que buscarnos, y agarrarnos fuerte. Sólo así merece la pena. Con todos juntos", escribió Kely en un post en su cuenta de Instagram acompañada de algunos de sus familiares.

Créditos: Instagram @iamkelynascimento

El pasado 21 de diciembre el Hospital Albert Einstein informó que el cáncer que padece ha ido avanzando y ahora requiere mayores cuidados debido a padecimientos renales y cardíacos con los que también lucha por lo que seguirá internado bajo los cuidados de los médicos. Sus hijas y algunos familiares pasaron Navidad en el hospital junto a su padre y personal médico, según pudieron compartir en redes sociales.

Pelé está a punto de cumplir un mes internado, pues ingresó desde el pasado 29 de noviembre, por una reevaluación adelantada por el tratamiento de quimioterapia que lleva. Más tarde también se informó que era atendido por un cuadro pulmonar que se le habría agravado debido a que padeció Covid-19. Desde entonces su salud no ha mejorado mucho y el mundo se mantiene a la expectativa de la salud del que es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos.

Edson Cholbi Nascimento, también conocido como Edinho e hijo de Pelé, también visitó por motivos de las fiestas. Medios brasileños reportaron que el martes regresó al sur de Brasil donde es director técnico de un club de futbol y no ha dado declaraciones a los medios.

