Manchester City vence a Leeds United con gol de Haaland que impone nueva marca

West Yorkshire, Inglaterra.- El Manchester City superó con contundente 1-3 al Leeds United en su primer partido de la Premier League, tras el parón por el Mundial. En el juego correspondiente a la jornada 17 de la liga disputado en el Estadio Elland Road, Erling Haaland volvió a anotar y con ello impuso una nueva marca, algo que se ha vuelto habitual desde su llegada a la liga inglesa.

Haaland marcó un doblete para ayudar a la victoria y con ello llegó a 20 goles lo que lo convirtió en el jugador más rápido en marcar esa cantidad de goles en la Premier League con 14 apariciones, según datos estadísticos de OPTA. Atrás dejó a Kevin Phillips quien logró esa cantidad en 21 juegos y mucho más atrás a Ruud van Nistelrooy, una leyenda de la liga, que lo hizo en 26 apariciones, por lo que amenaza con romper la liga.

Rodrigo abrió el marcador para el Manchester City al 45' y en el segundo tiempo Haaland anotó en el 51' y el 54' tras dos asistencias de Grealish. Pascal Struijk descontó al 73' para el Leeds que no pudo evitar la derrota. Al final del juego el delantero noruego expresó sus sensaciones por lograr el récord y además haber anotado a uno de los equipos en los que jugó su padre.

"Tengo que decir que es especial. Es un momento realmente especial en mi carrera. Es realmente extraño, era mi fantasía más loca, anotar para el City contra el Leeds. Me dije a mí mismo, podría haber marcado cinco. Pero ganamos, eso es lo más importante. Tenemos que cazar al Arsenal. Estoy muy feliz, podría haber marcado más, pero así es la vida ¿Qué puedo hacer? ¡Practicaré más!

"Estando en casa, estaba un poco enojado porque no estaba jugando en la Copa del Mundo. Sí, recargué mis baterías. Ver a otros jugadores marcar goles me motiva y me irrita, tengo más hambre que nunca. Tengo un número, como objetivo, pero no puedo decirlo. ¡Sin comentarios!", dijo Haaland en palabras para la web del equipo inglés.

Fuente: Tribuna