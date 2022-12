Técnico del Feyenoord lanza polémica opinión sobre Santiago Giménez, pese a asistencias

Comparta este artículo

Rotterdam, Países Bajos.- El Feyenoord sigue trabajando en su pretemporada y como parte de ella se enfrentaron al Emmen al que vencieron con un contundente 5-0, juego en el que Santiago Giménez participó en dos de los goles con asistencias, situación que lo hizo lucir en gran nivel futbolístico. Su primera contribución llegó al minuto 75 cuando sirvió para Oussama Idrissi en el tercer gol de la noche.

Después apareció para ayudar a cerrar la goleada a dar el pase de gol para Danilo en el 87'. El 'Chaquito' no fue titular e ingresó de cambio al minuto 62 en sustitución de Igor Piexao cuando el equipo ganaba apenas por dos goles, después el mexicano ayudó a marcar la diferencia; sin embargo, parece que pese a su actuación, el técnico del Feyenoord, Arne Slot, no está convencido de colocarlo como titular.

El estratega ve más al delantero entrando de cambio al considerar que no es tan bueno cuando va de inicio: "Giménez es un jugador que lo ha hecho muy bien en la última media hora. No siempre es tan bueno en los primeros sesenta minutos", dijo Slot en palabras para ESPN de Países Bajos, citadas por el portal Mediotiempo. Slot, además detalló que juega mejor cuando el equipo está cansado debido a que aún no se acostumbra al ritmo de juego en el país europeo.

"A menudo es algo más en la última media hora. Entonces el oponente está más cansado y él todavía está en forma. Viene de una competencia donde la dinámica del juego es completamente diferente. Había requisitos completamente diferentes para la posición de delantero. Está trabajando duro para dominar eso y lo hace tan bien que tiene mucha repercusión en la última media hora", opinó el técnico.

Patrik Walemaark con doblete al 13' y al 17' y Marcus Pedersen al 79' fueron los autores de los otros goles en el triunfo del equipo de Rotterdam. Feyenoord jugará dos partidos de 45 minutos a puerta cerrada el próximo sábado para finalizar su preparación rumbo al reinicio del torneo. El 8 de enero visitarán al Utrecht en el Estadio Galgenwaard en partido de la jornada 15 de la Eredivisie.

Fuente: Tribuna, ESPN NL, Mediotiempo