Alexis Vega no jugará en Europa; el delantero de Chivas revela por qué tomó esa decisión

Guadalajara, Jalisco.- El delantero Alexis Vega era uno de los jugadores que parecía tener posibilidades de salir al futbol de Europa después de la Copa del Mundo. Los rumores decían que había varios clubes interesados en él; sin embargo, no será así y finalmente se quedará en la Liga MX con las Chivas. Fue el propio Vega quien dio a conocer esta decisión y explicó algunos de los motivos que lo llevaron a tomar su decisión.

Entre las razones, para Alexis no tenía caso jugar por un período breve de tiempo como se lo propuso un equipo, cuya identidad no reveló. "Hay casos en los cuales a veces nos apresuramos solo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o un año estás de vuelta. Con un equipo que estuvimos en pláticas en Europa, me quería llevar, quería que jugara seis meses y si no me iba bien, regresara con otro equipo del futbol mexicano", dijo en entrevista con TUDN USA.

"No le veo chiste ir a jugar seis meses, con presión porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso. Mi familia está feliz de que estaremos más tiempo acá. En la Copa del Mundo había visores de todos los equipos, pero yo fui a hacer mi trabajo, a dar todo para la selección de mi país, no para que los ojos estuvieran en mí", agregó.

Vega desmintió que hubiera tantos equipos extranjeros interesados como se publicó en la prensa mexicana y reveló que solo hubo pláticas informales con dos clubes. Por otra parte, dijo sentirse tranquilo con su decisión y aseguró que esperará paciente por una oferta en otro momento. De cualquier manera no está preocupado, pues se dijo feliz de estar en Chivas donde se diente querido por los aficionados.

Créditos: Twitter @Chivas

"Después el sueño está intacto de poder estar en Europa, sale que muchos equipos me pretendían, pero la realidad es que no, sólo pláticas con dos equipos que por ahí preguntan, pero nada concreto. Estoy muy tranquilo de que si un equipo me quiere, va a llegar y va a poner el dinero para que yo pueda emigrar a Europa, y si no, como lo dije cuando renové, yo estoy aquí feliz, la gente me quiere mucho, estoy acá en Chivas", explicó.

