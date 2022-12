César Montes no estará en el derbi catalán contra el Barcelona ¿Cuáles son los motivos?

Comparta este artículo

Barcelona, España.- César Montes fue presentado de forma oficial ante la afición y los medios de comunicación en una conferencia de prensa. El defensa mexicano ya tuvo su primera práctica y conoció al resto del plantel, también se reveló que usará el número 23 en su camiseta; sin embargo, no podrá formar parte del derbi catalán ante el Barcelona, juego que marca el regreso de La Liga este 31 de diciembre.

Montes no puede ser considerado debido a que el mercado de fichajes de invierno aún no está abierto y su contrato comienza desde el 1 de enero de 2023 por lo que tendrá que ver el juego desde el estadio. "Me hubiese encantado jugar el derbi, hubiese sido un debut soñado, pero ya llegará el momento. Seguramente estaré en el palco y apoyando a los compañeros", dijo el jugador sonorense en su presentación.

Por otra parte, el defensa reiteró su felicidad por estar en el equipo y la responsabilidad que siente de retribuir la confianza que le dieron. "Estoy muy contento. Soy un guerrero más que quiere cumplir los objetivos grupales. Me han brindado la confianza y tengo que responder de la misma manera. Es el momento justo, después de un Mundial, con experiencia y eso es lo que vengo a aportar", dijo.

Al interior del equipo, desde los puestos directivos, también tienen mucha confianza en el jugador y tienen grandes expectativas. “Esperamos contar con su presencia durante muchos años. Hemos de darle la enhorabuena y felicitarle por haber cruzado el charco y esperamos que puedas aportar muchísimo en el crecimiento del club. Es uno de los capitanes de la selección mexicana y viene a reforzar la defensa.

"Me gusta destacar su personalidad, su determinación y su valentía. Estamos muy orgullosos de poder contar con él. Sumamos otro guerrero más al equipo”, dijo Mao Ye, consejero delegado del club. Medios españoles revelaron que la cláusula del mexicano es de 30 millones de euros, una suma bastante elevada. El juego en el que podría aparecer sería en la Copa del Rey ante el Celta de Vigo.

Fuente: Tribuna, Espanyol, Marca